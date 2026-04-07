Вулић: Трамп Млађи одушевљен Српском и њеним потенцијалом

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да је син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи у излагању на данашњој панел-дискусији у Бањалуци изразио одушевљење Републиком Српском.
Додала је да је изразио одушевљење чињеницом да постоји велики потенцијал за развој и инвестирање.
"Могли смо да чујемо и да то што смо мала земља није препрека да будемо силни и моћни, у смислу економског, али и сваког другог развоја - рекла је Вулићева након панел-дискусије" рекла је Вулићева.
Она је додала да је поносна на чињеницу да Република Српска има Игора Додика, организационог секретара СНСД-а, који је веома способан.
"У уводу панел-дискусије смо могли да чујемо да је на његов позив Трамп Млађи посјетио Републику Српску и Бањалуку. Моје велико дивљење и захвалност Игору Додику, који је показао да није само син Милорада Додика, већ веома способан, млад и утицајан човјек", рекла је Вулићева.
