Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

Драго нам је због посјете Доналда Трампа Млађег Републици Српској и због тога што ћемо провести дан са њим, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
- Ово је за нас превише важно да бисмо дозволили да га поквари сарајевска клеветничка кампања и њихови "господари уништења". Нека кажу шта год желе, ионако су цијело вријеме измишљали - навела је Цвијановићева на Иксу.
The plane carrying Donald Trump Jr. has just landed at Banja Luka Airport. We are happy about his visit to Republika Srpska and about spending the day with him. This is too important to us to let it be spoiled by the Sarajevo smear campaign and their ‘masters of destruction’. Let… pic.twitter.com/f91xmYLAJn— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 7, 2026
