Доналд Трамп Млађи стигао у Републику Српску

Син америчког предсједника, Доналд Трамп Млађи стигао је у Републику Српску. Авион у којем је Трамп Млађи слетио је на Аеродром Бањалука.
Ријеч је о пословној посјети током које ће се, како се очекује, састати са привредницима из Републике Српске са којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.
Доналд Трамп Млађи је амерички бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.
Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру. Дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.
Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.
Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа. Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима.
Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч1
Република Српска
15 ч0
Република Српска
17 ч16
Република Српска
15 ч2
Република Српска
15 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч1
