Logo
Large banner

Доналд Трамп Млађи стигао у Републику Српску

Аутор:

АТВ
07.04.2026 12:53

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Син америчког предсједника, Доналд Трамп Млађи стигао је у Републику Српску. Авион у којем је Трамп Млађи слетио је на Аеродром Бањалука.

Ријеч је о пословној посјети током које ће се, како се очекује, састати са привредницима из Републике Српске са којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.

Сва дешавања пратите на порталу АТВ-а.

Ко је Доналд Трамп Млађи?

Доналд Трамп Млађи је амерички бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.

Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру. Дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.

Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.

Политички ангажман

Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа. Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима.

Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner