Аналитичари јасни: Не постоји изолација Српске, долазак Трампа Млађег од великог значаја

Аутор:Славиша Ђурковић
Политички аналитичари кажу да долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку истиче значај Републике Српске и отвара бројне могућности.
Аналитичар Небојша Малић каже да је до прије неколико година долазак сина америчког предсједника, био он Доналд Трамп Млађи или Хантер Бајден, био незамислив у контексту Републике Српске која је била под америчким санкцијама и изгледало је да ће тако остати довијека.
"Највећу заслугу у овоме има предсједник Милорад Додик који је годинама инсистирао на вођењу једне политике контаката са тренутном америчком администрацијом. Чињеница да је више званичника из Републике Српске боравило у Америци у посљедње вријеме показује да не постоји никаква изолација и бојкот Републике Српске, него да је она активнији и значајнији међународни фактор од ФБиХ", каже Малић.
Он истиче и да долазак Трампа Млађег шаље поруку да су Бањалука и Република Српска отворене за бизнис и да ту постоје економске перспективе.
"Заиста је признање једне одговорне државничке политике из Бањалуке предсједника Додика и власти Републике Српске", јасан је Малић.
Аналитичар Александар Павић каже да ће долазак Доналда Трампа Млађег , сина америчког предсједника, у Бањалуку додатно подигнути углед и видљивост Републике Српске.
"Ова посјета јесте плод јасног става који је на првом мјесту изнио Милорад Додик. Он је три пута подржао Доналда Трампа и предизборним кампањама. Ова посјета је доказ да Република Српска направила озбиљан продор према битним личностима у Вашингтону. Било је тога и прије доласка Трампа, а биће и послије. То је веома важно, тиме се диже и углед Републике Српске", каже Павић.
Он истиче да посјета даје додатни легитимитет Републици Српској и отвара нова врата и могућности и на економском, и на политичком плану.
"То показује да је ово руководство ипак нешто радило и да се труди на сваки могући начин да учврсти положај Републике Српске и да додатно ојача њене позиције у Вашингтону", истиче Павић.
Новинар и режисер Борис Малагурски каже да сама чињеница да је Бањалука на мапи човјека који је син предсједника САД говори о томе колико је високо уздигнута Бањалука у геополитичком контексту и колико је Република Српска напредовала.
"Ово што сада видимо је плод дугогодишњег и стрпљивог рада администрације у Бањалуци и прије свега Милорада Додика који је један од ријетких политичара који је отворено подржао Доналда Трампа прије него што је он постао предсједник САД", каже Малагурски.
Он истиче да ово шаље поруку не само српском народу, него и онима у региону да је Српска важан регионални играч.
"Посјета Трампа Млађег показује да наши околни народи не могу да рачунају на безусловну подршку Вашингтона и да се ситуација у том контексту мијења. Изузетно много вриједи у контексту позиционирања Републике Српске на глобалном плану. Он показује да је Бањалука и Република Српска вриједна инвестирања", каже Малагурски.
Поручује и да је посјета Доналда Трампа Млађег апсолутно резултат великих напора које је руководство у Српској, а прије свега Милорад Додик лично, уложио у редефинисање односа са САД.
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи доћи ће данас, 7. априла, у званичну посјету Бањалуци. Он ће се састати са српским званичницима и привредницима. Ово је наставак одличне дипломатске активности руководства Републике Српске.
