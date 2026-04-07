Благојевић: Снажни односи са Србима у националном интересу Америке

Аутор: АТВ
Поновно развијање снажних односа са Србима на Балкану је у националном интересу САД, оцијенио је Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник америчког предсједника Доналда Трампа.
Благојевић је подсјетио да је српски народ био лојалан савезник Американаца у оба свјетска рата.
Он је реаговао на објаву предсједника СНСД-а Милорада Додика, који је честитао Трампу и америчком министру рата Питер Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у иранској пустињи, од којих је један тешко рањен.
Додик је нагласио да се српски народ са поносом сјећа операције "Халијард" из Другог свјетског рата, када су припадници Југословенске војске у отаџбини, коју су чинили искључиво Срби, заједно са америчком Канцеларијом за стратешке услуге, организовали скривање и евакуацију више од 500 савезничких пилота, углавном Американаца.
