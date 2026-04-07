Благојевић: Снажни односи са Србима у националном интересу Америке

07.04.2026 10:12

Род Благојевић
Поновно развијање снажних односа са Србима на Балкану је у националном интересу САД, оцијенио је Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник америчког предсједника Доналда Трампа.

Благојевић је подсјетио да је српски народ био лојалан савезник Американаца у оба свјетска рата.

Он је реаговао на објаву предсједника СНСД-а Милорада Додика, који је честитао Трампу и америчком министру рата Питер Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у иранској пустињи, од којих је један тешко рањен.

Додик је нагласио да се српски народ са поносом сјећа операције "Халијард" из Другог свјетског рата, када су припадници Југословенске војске у отаџбини, коју су чинили искључиво Срби, заједно са америчком Канцеларијом за стратешке услуге, организовали скривање и евакуацију више од 500 савезничких пилота, углавном Американаца.

Доналд Трамп

Доналд Трамп Млађи

Доналд Трамп Млађи Бањалука

Род Благојевић

Бањалука

Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

Република Српска

Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

17 ч

16
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Бањалука данас регионална вијест број један

17 ч

0

Уживо

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон у Бањалуци

Република Српска

УЖИВО: Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

20 ч

35
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Република Српска

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

21 ч

0

Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

Република Српска

Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

17 ч

16
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Бањалука данас регионална вијест број један

17 ч

0
Милош Шолаја Политички аналитичар

Република Српска

Шолаја за АТВ: Посјета Трампа показатељ да Република Српска иде у добром правцу

19 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске издао обавјештење: Данас на снази више забрана

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

