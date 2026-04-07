Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

Сарајевски медији и политички кругови поново покушавају да од једне очигледне политичке и дипломатске чињенице направе теорију завјере, изјавио је за Срну организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
"Доналд Трамп Јуниор у Бањалуку долази на мој лични позив и на пријатељској основи. Ова посјета нема никакве везе са било каквим измишљеним аранжманима о којима говоре сарајевски портали", истакао је Додик.
Он је додао да је посјета Доналда Трампа Јуниора Бањалуци за њих "купљена", баш као што су за њих купљене и све друге побједе које Република Српска остварује посљедњих година – од политичких до економских.
Нажалост по њих, нагласио је он, још једном се показује да машта оних који Републику Српску посматрају кроз призму мржње и оспоравања нема границе.
"Након спољнополитичких и економских успјеха Републике Српске, укључујући и повјерење које нам је недавно указано на међународном финансијском тржишту, сада покушавају да дискредитују и политичке контакте које Република Српска остварује у свијету", рекао је Додик.
Али они који нису навикли да мисле својом, него туђом главом, који нису навикли на властите успјехе па се радују туђим неуспјесима, и који су умјесто договора годинама живјели од наметања, констатовао је Додик, наравно да не могу разумјети оно што је свима другима јасно.
Додик је рекао за Срну да је данашња посјета Доналда Трампа Јуниора Бањалуци резултат дугогодишњег рада Републике Српске на изградњи односа, повјерења и савезништава са људима и адресама које у свијету заступају политику здравог разума.
"То је политика која полази од једноставне истине – да о нашем народу и нашој будућности не може одлучивати нико други осим српског народа и да је то право које дијели са остатком цивилизованог свијета", поручио је организациони секретар СНСД-а.
Он је навео да на тим принципима Република Српска данас разговара и сарађује са утицајним адресама на свим меридијанима свијета.
И управо зато, каже он, такви сусрети више нису изузетак, него природан резултат политике коју Република Српска води годинама.
"Сав успјех у томе припада прије свега српском народу. Народу који је кроз историју показао да нема друге принципе осим слободе, правде и хришћанских вриједности. Управо те вриједности повезују нас са многим људима широм свијета, па и са породицом предсједника САД Доналда Трампа и са политичким круговима који дијеле увјерење да народи морају имати право да одлучују о својој судбини.
Зато данас желим да кажем нешто што многима смета, али је истина: Република Српска улази у вријеме својих политичких и економских побједа. Немојте зато бити као они који нас гледају уплашени у себи, а цинични у јавности. Будите поносни. Јер заједно са вама издржали смо најтеже притиске и нападе. И заједно са вама, и због вас, улазимо у вријеме побједа Републике Српске", поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
