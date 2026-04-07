Шолаја за АТВ: Посјета Трампа показатељ да Република Српска иде у добром правцу

07.04.2026 08:04

Милош Шолаја Политички аналитичар
Данашња посјета добар показатељ да је Република Српска која у једном добром правцу када се говори о економској сарадњи, рекао је Бојан Шолаја политички аналитичар.

"Ово је резултат напора који је Република Српска уложила до сада на међународном плану, да прикаже Републику Српску на онај начин који је препознатљив. Имамо и ову данашњу посјету која је прије свега усмјерена на економску сарадњу и данас ћемо у Бањалуци имати прилику да на једном форуму видимо привреднике из Републике Српске који ће имати прилику да отворено разговарају са представницима бизнис сфере из САД-а", каже Бојан Шолаја.

Шолаја појашњава да је посебан значај ове посјете то што се ради о сину предсједника САД-а који се налази да челу приватне компаније која је глобално позната као и да је представник једне од најутицајнијих породица у Сједињеним Америчким Државама.

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

"Ово је добар показатељ да је Република Српска регија која иде у једном добром правцу када говоримо о економској сарадњи. У назад двије до три године можемо да видимо да је Република Српска кроз своје активности на међународном нивоу успјела да оствари сарадњу са низом земаља како на истоку тако и Западу", каже Шолаја.

Шолаја закључује да је данашња посјета значајна за Републику Српску јер отвара нови простор за сарадњу са Сједињеним Америчким Државама и њиховим партнерима који ће бити заинтересовани да улажу у Републику Српску.

Прочитајте више

Република Српска

МУП Српске издао обавјештење: Данас на снази више забрана

20 ч

0

Уживо

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон у Бањалуци

Република Српска

УЖИВО: Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

20 ч

35

Уживо

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Вечерас истиче ултиматум

20 ч

0
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Република Српска

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

21 ч

0

Више из рубрике

Република Српска

МУП Српске издао обавјештење: Данас на снази више забрана

20 ч

0

Уживо

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон у Бањалуци

Република Српска

УЖИВО: Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

20 ч

35
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Република Српска

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

21 ч

0
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић поручио Блануши: Гориво за сјетву увелико преузето

1 д

1

