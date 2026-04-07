Шолаја за АТВ: Посјета Трампа показатељ да Република Српска иде у добром правцу

Данашња посјета добар показатељ да је Република Српска која у једном добром правцу када се говори о економској сарадњи, рекао је Бојан Шолаја политички аналитичар.
"Ово је резултат напора који је Република Српска уложила до сада на међународном плану, да прикаже Републику Српску на онај начин који је препознатљив. Имамо и ову данашњу посјету која је прије свега усмјерена на економску сарадњу и данас ћемо у Бањалуци имати прилику да на једном форуму видимо привреднике из Републике Српске који ће имати прилику да отворено разговарају са представницима бизнис сфере из САД-а", каже Бојан Шолаја.
Шолаја појашњава да је посебан значај ове посјете то што се ради о сину предсједника САД-а који се налази да челу приватне компаније која је глобално позната као и да је представник једне од најутицајнијих породица у Сједињеним Америчким Државама.
Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?
"Ово је добар показатељ да је Република Српска регија која иде у једном добром правцу када говоримо о економској сарадњи. У назад двије до три године можемо да видимо да је Република Српска кроз своје активности на међународном нивоу успјела да оствари сарадњу са низом земаља како на истоку тако и Западу", каже Шолаја.
Шолаја закључује да је данашња посјета значајна за Републику Српску јер отвара нови простор за сарадњу са Сједињеним Америчким Државама и њиховим партнерима који ће бити заинтересовани да улажу у Републику Српску.
