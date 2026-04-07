Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника Доналда Трампа данас ће посјетити Бањалуку, што потврђује дипломатске активности руководства Републике Српске.
Доналд Трамп Млађи је амерички бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.
Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру. Дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.
Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.
Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа. Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима.
Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.
Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је неколико забрана које ће снази бити данас од 10 сати ујутру до поноћи.
Из МУП-а појашњавају да се забране издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
10 ч1
Република Српска
11 ч33
Република Српска
13 ч10
Република Српска
14 ч17
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму