Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

07.04.2026 06:30

Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.
Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника Доналда Трампа данас ће посјетити Бањалуку, што потврђује дипломатске активности руководства Републике Српске.

Ко је Доналд Трамп Млађи?

Доналд Трамп Млађи је амерички бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.

Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру. Дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.

Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.

Политички ангажман

Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа. Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима.

Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.

МУП Српске издао забране

Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је неколико забрана које ће снази бити данас од 10 сати ујутру до поноћи.

Из МУП-а појашњавају да се забране издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.

