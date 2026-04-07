Logo
Large banner

Малић: Долазак Трампа Млађег доказ да је Српска значајнија од ФБиХ

Аутор:

Славиша Ђурковић
07.04.2026 11:33

Коментари:

0
Небојша Малић
Фото: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Политички аналитичар Небојша Малић каже да је до прије неколико година долазак сина америчког предсједника, био он Доналд Трамп Млађи или Хантер Бајден, био незамислив у контексту Републике Српске која је била под америчким санкцијама и изгледало је да ће тако остати довијека.

"Највећу заслугу у овоме има предсједник Милорад Додик који је годинама инсистирао на вођењу једне политике контаката са тренутном америчком администрацијом. Чињеница да је више званичника из Републике Српске боравило у Америци у посљедње вријеме показује да не постоји никаква изолација и бојкот Републике Српске, него да је она активнији и значајнији међународни фактор од ФБиХ", каже Малић.

Он истиче и да долазак Трама Млађег шаље поруку да су Бањалука и Република Српска отворене за бизнис и да ту постоје економске перспективе.

"Заиста је признање једне одговорне државничке политике из Бањалуке предсједника Додика и власти Републике Српске", јасан је Малић.

Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи доћи ће данас, 7. априла, у званичну посјету Бањалуци. Он ће се састати са српским званичницима и привредницима. Ово је наставак одличне дипломатске активности руководства Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Небојша Малић

Доналд Трамп Млађи

ФБиХ

званична посјета

Бањалука

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Борис Малагурски

Република Српска

Малагурски: Посјета Трампа Млађег показује да се ситуација мијења

16 ч

1
Александар Павић

Република Српска

Павић: Долазак Трампа Млађег у Бањалуку ће додатно подигнути углед и видљивост Српске

16 ч

1
Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Снажни односи са Србима у националном интересу Америке

17 ч

0
Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

Република Српска

Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

17 ч

16

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner