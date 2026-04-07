Малић: Долазак Трампа Млађег доказ да је Српска значајнија од ФБиХ

Политички аналитичар Небојша Малић каже да је до прије неколико година долазак сина америчког предсједника, био он Доналд Трамп Млађи или Хантер Бајден, био незамислив у контексту Републике Српске која је била под америчким санкцијама и изгледало је да ће тако остати довијека.
"Највећу заслугу у овоме има предсједник Милорад Додик који је годинама инсистирао на вођењу једне политике контаката са тренутном америчком администрацијом. Чињеница да је више званичника из Републике Српске боравило у Америци у посљедње вријеме показује да не постоји никаква изолација и бојкот Републике Српске, него да је она активнији и значајнији међународни фактор од ФБиХ", каже Малић.
Он истиче и да долазак Трама Млађег шаље поруку да су Бањалука и Република Српска отворене за бизнис и да ту постоје економске перспективе.
"Заиста је признање једне одговорне државничке политике из Бањалуке предсједника Додика и власти Републике Српске", јасан је Малић.
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи доћи ће данас, 7. априла, у званичну посјету Бањалуци. Он ће се састати са српским званичницима и привредницима. Ово је наставак одличне дипломатске активности руководства Републике Српске.
Трампова посјета - доказ поштовања Републике Српске. — СНСД (@SNSDDodik) April 7, 2026
Чињеница да је Бањалука на мапи Доналда Трампа Млађег, сина предсједника САД, говори колико је Бањалука уздигнута у геополитичком смислу.
Ова посјета је плод дугогодишњег рада предсједника Додика, који је подржао… pic.twitter.com/LKumW1HmSy
