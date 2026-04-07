Малагурски: Посјета Трампа Млађег показује да се ситуација мијења

Славиша Ђурковић
07.04.2026 11:28

Борис Малагурски
Фото: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Новинар и режисер Борис Малагурски каже да сама чињеница да је Бањалука на мапи човјека који је син предсједника САД говори о томе колико је високо уздигнута Бањалука у геополитичком контексту и колико је Република Српска напредовала.

"Ово што сада видимо је плод дугогодишњег и стрпљивог рада администрације у Бањалуци и прије свега Милорада Додика који је један од ријетких политичара који је отворено подржао Доналда Трампа прије него што је он постао предсједник САД", каже Малагурски.

Он истиче да ово шаље поруку не само српском народу, него и онима у региону да је Српска важан регионални играч.

"Посјета Трампа Млађег показује да наши околни народи не могу да рачунају на безусловну подршку Вашингтона и да се ситуација у том контексту мијења. Изузетно много вриједи у контексту позиционирања Републике Српске на глобалном плану. Он показује да је Бањалука и Република Српска вриједна инвестирања", каже Малагурски.

Поручује и да је посјета Доналда Трампа Млађег апсолутно резултат великих напора које је руководство у Српској, а прије свега Милорад Додик лично, уложио у редефинисање односа са САД.

Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи доћи ће данас, 7. априла, у званичну посјету Бањалуци. Он ће се састати са српским званичницима и привредницима. Ово је наставак одличне дипломатске активности руководства Републике Српске.

