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Селак - Петровић: Наставити дијалог са циљем унапређења положаја запослених

Аутор:

АТВ
08.06.2026 15:36

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Селак - Петровић: Наставити дијалог са циљем унапређења положаја запослених
Фото: Ustupljena fotografija

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак одржао је данас, у сједишту Владе Републике Српске у Бањој Луци, састанак са предсједником Синдиката правосуђа Републике Српске Синишом Петровићем, на којем је разговарано о унапређењу положаја запослених и даљем јачању социјалног дијалога у правосудним институцијама.

Током састанка су размотрена питања од значаја за радно-правни и материјални статус запослених, а заједнички је истакнута важност очувања стручног кадра и стварања што бољих услова за рад у правосуђу Републике Српске.

Саговорници су изразили опредјељење да се социјални дијалог настави и у наредном периоду, кроз редовне разговоре и сарадњу усмјерену на унапређење услова рада и јачање институција правосуђа Републике Српске.

Министар правде Републике Српске Горан Селак поручио је да ће ресорно министарство и у наредном периоду наставити разговоре са представницима Синдиката, са циљем проналажења најбољих рјешења за запослене, те да брига о људима који раде у правосуђу и стварање услова за њихов професионални и материјални напредак остају један од приоритета.

„Само кроз отворен дијалог, партнерски однос и међусобно уважавање можемо наставити да јачамо правосудни систем и унапређујемо положај свих запослених. Правосуђе не постоји само због себе. Његова сврха је да служи грађанима, штити законитост, јача повјерење у институције и буде један од стубова правне сигурности Републике Српске“, поручио је министар Селак.

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Подијели:

Тагови :

Горан Селак

министарство правде

Република Српска

Синиша Петровић

Састанак

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