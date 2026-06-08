Минић: Имам информације да прелаз у Градишци неће бити затворен

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да има незваничне информације да гранични прелаз на подручју Градишке неће бити затворен након данашњег потписивања уговора између БиХ и Хрватске о прелазима.
"Реаговали смо ова два дана и послали институционални, али и људски апел. Затварање би била непроцјењива штета", реако је Минић новинарима у Бањалуци.
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Он је додао да чекају званичну информацију.
"Мислим да су јуче о тој теми обављени потребни разговори", истакао је Минић, преноси "Срна".
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и хрватски премијер Андреј Пленковић потписали су данас у Сарајеву уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима, што би, како је наведено, требало да олакша прелазак границе и обезбиједи ефикаснији систем контроле.
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Из Управе за индиректно опорезивање БиХ упозорили су раније да рад граничних прелаза на подручју Градишке може бити доведен у питање потписивањем овог уговора, јер нису створене све неопходне организационе и административне претпоставке за његову несметану примјену.
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