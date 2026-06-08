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Минић: Имам информације да прелаз у Градишци неће бити затворен

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:19

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да има незваничне информације да гранични прелаз на подручју Градишке неће бити затворен након данашњег потписивања уговора између БиХ и Хрватске о прелазима.

"Реаговали смо ова два дана и послали институционални, али и људски апел. Затварање би била непроцјењива штета", реако је Минић новинарима у Бањалуци.

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Он је додао да чекају званичну информацију.

"Мислим да су јуче о тој теми обављени потребни разговори", истакао је Минић, преноси "Срна".

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и хрватски премијер Андреј Пленковић потписали су данас у Сарајеву уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима, што би, како је наведено, требало да олакша прелазак границе и обезбиједи ефикаснији систем контроле.

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Из Управе за индиректно опорезивање БиХ упозорили су раније да рад граничних прелаза на подручју Градишке може бити доведен у питање потписивањем овог уговора, јер нису створене све неопходне организационе и административне претпоставке за његову несметану примјену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

нови гранични прелаз Градишка

Борјана Кришто

Андреј Пленковић

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