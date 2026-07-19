Ђоковић интервјуисао Месија, ево о чему су разговарали

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је одавно стекао статус универзалца на спортском терену, јер слободно вријеме често користи тако што рекет замијени другом спортском опремом: голф палицом, скијама, фудбалском или рагби лоптом.
На Фанатик фесту у Њујорку још једном је показао да уме да се снађе и одговори сваком изазову. Овог пута рекет је замијенио микрофоном и интервјуисао је Леа Месија, као и селектора Лионела Скалонија на конференцији за медије фудбалске репрезентације Аргентине уочи финала против Шпаније на Свјетском првенству.
На фестивалу спорта, колекционарства и поп културе окупио се велики број познатих личности: Том Брејди, Кевин Дурант, Леброн Џејмс, Рио Фердинанд, Травис Скот... Теме разговора биле су разноврсне, а најбољи свих времена у игри са лоптицом и рекетом говорио је о почецима, одрастању током НАТО бомбардовања, највећим ривалима, играчкој и животној филозофији, као и бројним анегдотама са терена и ван њега, пише Глас Српске.
На почетку, Ноле је упитао вршњака из Аргентине како се бори са притиском на највећој сцени:
"Као што је рекао наш тренер, почели смо да играмо фудбал са великом страшћу и сталном жељом да играмо и уживамо у томе, без обзира на то гдје смо – у школи, на улици или за неки од тимова из краја, баш као што смо сви почели када смо били мали. Никада нисмо размишљали о притиску, већ смо га доживљавали као нешто сасвим природно. Играли смо да бисмо уживали и такмичили се, јер смо група која воли да побјеђује, али у исто вријеме схватамо да и противник игра и да побједа никада није загарантована. Још од малих ногу научио сам и схватио да се губи много чешће него што се побјеђује. Вјерујем да ми је управо то помогло да сазрим, како као човјек, тако и као фудбалер", истакао је Меси.
Када је Ђоковић завршио са питањима, било је вријеме да он одговара, а друштво му је правио Џејмс.
"Много је емоција током меча. Мораш да схватиш шта иде лоше, а тенис је господски спорт. Микрофони су свуда, не можеш више ни да опсујеш. Псујем на српском, али посљедњих 20 година сви разумију мој језик одједном. Сада добијам казне, упозорења, али то је као да изађеш ван система, да се подигнеш изнад свега", истакао је власник 24 гренд слем трофеја.
Док се Новак трудио да смањи псовке, са друге стране, Леброн се није много устручавао.
"Ми смо на терену, има доста псовки, али немамо те ситуације као у тенису. Било је неколико људи. Ја не причам толико на тај начин. Никада није до играча, него када сам уморан од свега, онда ћу наћи некога, чак и у публици, да се мотивишем. Да ме неко гледа као да је лудак, само ћу да му кажем све што мислим".
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Приче о непоновљивој генерацији и младим лавовима у бијелом спорту увијек су занимљиве.
"Роџер и Рафа су имали заиста различите стилове. И ја сам се појавио као другачији. Сада, када су Алкарас и Синер доминантне силе, њих двојица ме веома подсјећају на мене. Као да играм против себе од прије 10 или 15 година. На неки начин ме боли када то осјетим на терену. Знам како да прочитам њихову игру, али питање је да ли то могу и да ли је моје тијело и даље спремно за то. Све се своди на проналажење нових начина да мотивишете и инспиришете себе да будете бољи. Мислим да су ривалства добра и важна. Увијек морате пронаћи некога, било у публици или на терену, ко ће вас подстаћи да будете бољи".
Осврнуо се и на учешће на Вимблдону:
"Надао сам се да бих могао да имам више дана. Изашао сам, био је чист пораз – подсјетио је на елиминацију у полуфиналу од Јаника Синера. Пружио сам максимум, дугујем то спорту, себи и навијачима. Опоравак је важна ствар и захтијева више времена".
На питање шта би промијенио у тенису када је ријеч о правилима и систему такмичења, одговорио је:
"Имамо само једну недјељу у цијелој сезони у којој имамо групну фазу, све остало је нокаут. Ускоро нас очекује Ју-Ес опен. Ако имам лош дан, ако сам повраћао, ако се не осјећам добро, ја губим у првом колу и испадам. Волио бих да видим да се то промијени. Морате да схватите да навијачи желе велике звијезде. То је једна ствар коју бих волио. У кошарци имате читаву сезону, можете да имате неколико лоших утакмица, али можете да освојите такмичење".
После толико година, не би много тога мијењао у приступу:
"Сви причају да је его непријатељ, али его је нешто што смо ми и што нас је довело довде. Када те тијело изда, имаш проблеме са мишићима, у индивидуалним спортовима када сједнеш, позовеш физиотерапеута, тада мораш да схватиш. Мораш да будеш позитиван, оптимистичан", у овом дијелу его има кључну улогу.
"Изгубио сам појам о времену послије сат или два, фокусиран сам на то шта треба да буде урађено да би се побиједио меч. Не размишљам да ли је касно и да ли моја дјеца морају на спавање. То је најбољи осјећај, то је један од разлога зашто се још такмичим", због тих историјских мечева који испуњавају дијете у мени.
За крај, Ноле се дотакао и повлачења:
"Осјећам да могу да се такмичим на највишем нивоу. Међутим, тренутак када ћу завршити каријеру сигурно је ближи него икада".
Све је у знаку фудбала. Током Фанатик феста, Ђоковић се нашао у друштву фудбалских легенди – мексичког голмана Хорхеа Кампоса, чувеног Колумбијца Ренеа Игите и голмана Зеленортских Острва Возињеа, који је једно од највећих изненађења шампионата.
Новаку није први пут да рекет остави по страни и заигра фудбал. Тако је било и у Њујорку, дан или два прије финала Свјетског првенства.
Ноле је издвојио највећа достигнућа на терену, али и ван њега:
"Златни слем, сва четири гренд слем трофеја и златна медаља на Олимпијским играма са 37 година. Под тим условима, вјероватно је то успјех број један. Ако не рачунам тенис, онда је то тренутак када сам постао отац".
"Најбољи савјет који сам добио јесте да дисциплина и константност побјеђују таленат сваког дана у недјељи. Такође, треба уживати у процесу, бити у тренутку. Исто тако, не треба све схватати превише озбиљно. Моја дјеца ме уче да будем више присутан, разигран".
После промоције трејлера у Њујорку, Ноле није крио да се не сналази баш најбоље у кухињи. На питање шта би припремио највећим ривалима од кулинарских специјалитета, одговорио је:
"За Надала паељу, а за господина Федерера раклет сир".
Српски ас је издвојио Шпанца као једног од играча са којима је имао највише мука на терену:
"Тај човјек се зове Надал"!
Није било друге опције осим успјеха. На муци се познају јунаци. Ђоковић је увијек био поносан на своје прве кораке у тенису:
"Одрастао сам у држави која је била у рату током деведесетих година, а није било ни тениске традиције. Ми смо спорија земља од Сједињених Америчких Држава, али имамо веома успјешне спортисте, посебно у кошарци, која је вјероватно национални спорт. Тенис никада није био спорт на који би родитељи уписивали дјецу, био је скуп, посебно у то вријеме. Нико није долазио, није било новца. Било је веома изазовно. Било је то незаборавно и драгоцјено искуство за мене и послужило је као добра одскочна даска за све што сам касније постигао".
Сазрио је и ојачао у тешким и изазовним условима:
"Одатле долази и самопоуздање. Није било друге опције осим успјеха. Имао сам 12 година и тата је сјео и рекао да имамо десет долара. Морао сам да одрастем прије времена, да преузмем одговорност, да постанем озбиљнији. Дао сам себи обећање да ћу све вратити што је мој отац у мене инвестирао и да ћу пружити бољи живот својој браћи. Околности су ме довеле до тога да имам овакав фокус".
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Од првог дана имао је огромну љубав према тенису:
"Имао сам четири или пет година. Био је то некакав знак судбине. Нико у породици није играо тенис. Због тешких времена у прошлости имате тај осјећај поноса када представљате не само себе већ и своју земљу. Гдје год да одете, носите српску заставу на раменима. Недостаје ми тимски формат, имамо Дејвис куп, то је највећи екипни турнир. Волим када играм у дублу. Сматрам да би савјетовање тренера требало да буде дозвољено на самом терену. Заговорник сам тога. Људи се повезују са заједницама, са тимовима.Савјетовање тренера би требало да буде дозвољено на самом терену. Људи се повезују са заједницама, са тимовима".
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