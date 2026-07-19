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Спектакл на Мундијалу: Енглеска у мечу са 10 голова освојила бронзу

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 07:55

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Хари Кејн (9) из Енглеске грли Деклана Рајса током презентације након плеј-оф утакмице за треће место на Свjетском првенству између Француске и Енглеске у Мајами Гарденсу на Флориди, у суботу, 18. јула 2026. године.
Фото: AP Photo /Rebecca Blackwell / Tanjug

Енглеска је након невјероватне побједе над Француском, резултатом 6:4, освојила треће мјесто на Свјетском првенству.

Меч у Мајамију понудио је десет голова, хет-трик Букаyа Саке, готово нестваран повратак Француза и коначну одлуку у осмом минуту судијске надокнаде.

Енглеска је послије првог полувремена водила чак 4:0, али је Француска у наставку постигла четири гола и у 96. минуту пришла на само 4:5.

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Наду Француза да могу направити једно од највећих чуда у историји Мундијала угасио је Јуде Беллингхам, који је два минута касније поставио коначних 4:6.

Ово је први пут да Енглеска осваја бронзану медаљу након неуспјеха у утакмицама за треће мјесто 1990. и 2018. године.

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Тагови :

Енглеска

Француска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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