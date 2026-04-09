Кошарац: Бошњачке странке могу усаглашавати ставове о појави пацова у Сарајеву, а никако о имовини

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је усаглашавање ставова бишњачких странака о питању имовине, уз поруку да је "њен власник искључиво БиХ и да су сва другачија рјешења неприхватљива", једним дијелом популистичка мантра за потребе замајавања властитог бирачког тијела.
Другим дијелом, упозорио је он, много опаснији дио лажног наратива о "имовини БиХ" лежи у њиховој константној тежњи да развласте и разграде Републику Српску.
"О имовини се не усаглашавају ставови јер је ово питање недвосмислено ријешено Дејтонским мировним споразумом и Женевским и Њујоршким принципима", истакао је Кошарац.
Он је навео да бошњачке странке могу усаглашавати ставове о проблему паса луталица, о појави пацова и жохара у Сарајеву, о повратку човјека на Мјесец, о свим политичким и друштвеним проблемима у Федерацији БиХ /ФБиХ/.
Кошарац је подсјетио је да имовина припада Републици Српској и ФБиХ, а да БиХ нема имовину.
"Република Српска је у дејтонску БиХ унијела своју територију, а имовина је један од кључних конститутивних елемената државности Републике Српске. Неприкосновена имовина Српске је 49 одсто и то је најјаснија црвена линија", истакао је Кошарац.
Према његовим ријечима, имовина не може да буде предмет разматрања крњег Уставног суда, нити се његовим неуставним одлукама имовина може отети Српској, наводи Срна.
"Имовина не може бити предмет разговора у ОХР-у под диригентском палицом смутљивца /Кристијана/ Шмита, као што не може бити предмет усаглашавања бошњачких политичких странака. Никаквог закона о имовини на нивоу БиХ неће бити", навео је Кошарац на "Инстаграму".
