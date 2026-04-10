Нема више печатирања пасоша: Шта доноси пуна примјена ЕЕС-а?

Пуна примјена, то јест 24-часовни режим ЕЕС система (Entry/Exit System) почиње данас, 10. априла, што подразумијева да ћемо морати сваки пут да се региструјемо кроз тај систем, због правила боравка у ЕУ највише 90 дана у периоду од 180 дана.
Најважније чињенице:
Престаје печатирање пасоша држављана трећих земаља, а сви подаци о уласкама и излазцима биће евидентирани електронски у ЕЕС систему.
Путницима ће се фотографисати лице, узимати отисци прстију и лични подаци из путне исправе.
Систем аутоматски евидентира датум и мјесто уласка и изласка, трајање дозвољеног боравка, као и евентуална одбијања уласка. Трајање дозвољеног боравка прецизно се рачуна путем интегрисаног аутоматизованог калкулатора.
На тај начин омогућава се прецизније праћење боравка, као и додатно повећање безбједности спољних граница Европске уније.
Неопходно више стрпљења и боља организација путовања
Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (YУТА) Александар Сеничић изјавио је за Танјуг да ће у наредном периоду бити неопходно више стрпљења и боља организација путовања, као и да се могу очекивати веће гужве током овог викенда на граничним прелазима, а посебно са Хрватском, Мађарском и Румунијом.
Правило боравка 90/180 дана значи да држављани земаља ван ЕУ, укључујући и БиХ Србију, могу без визе да бораве у Шенген зони максимално 90 дана у оквиру било ког периода од 180 дана.
Хрватска спремна
Најдужу границу БиХ дијели са Хрватском, која је саопштила да потпуно спремно дочекује почетак пуне примјене ЕЕС-а.
- Република Хрватска активно је учествовала у процесу увођења система и препозната је и похваљена као једна од држава чланица која ЕЕС систем спроводи правовремено, ефикасно и у складу са правном стечевином Европске уније - навели су јуче из МУП-а РХ.
Шта је ЕЕС систем
ЕЕС систем почео је са радом 12. октобра 2025. године, уз постепено увођење у 29 европских земаља.
То је аутоматски информациони систем који региструје сваки улазак и излазак држављана земаља које нису чланице ЕУ. Циљ је прецизнија евиденција путника и контрола боравка у оквиру дозвољених 90 дана.
Систем ће замијенити печатирање пасоша дигитално забиљеженим уласцима, изласцима или одбијањима уласка држављана земаља изван ЕУ који долазе на краћи боравак. Такође ће се снимати слика лица путника, отисци прстију и лични подаци из путне исправе, саопштили су раније из ЕК.
Од почетка рада ЕЕС-а, регистровано је више од 45 милиона прелазака границе када су путници улазили или излазили из европских земаља користећи систем, а за 24.000 људи је одбијен улазак из различитих разлога, као што су неодговарајуће оправдање њихове посете, истекли или лажни документи.
Шта је ЕТИАС
Систем уласка/изласка (ЕЕС) често се помиње заједно са Европским системом за информације и одобравање путовања (ЕТИАС), али је ријеч о два различита система који имају различите намјене и примјењују се у различитим фазама путовања.
ЕЕС представља систем управљања границама и користи се у тренутку преласка спољне границе ЕУ, а ЕТИАС, чија се примјена планира за крај 2026. године, јесте дозвола за путовање која се прибавља прије поласка, и односи се искључиво на држављане земаља којима није потребна виза. Функционише на сличан начин као амерички ЕСТА или канадски еТА систем. Уз то ЕЕС систем је бесплатан, а ЕТИАС се плаћа.
Превозници из региона су крајем јануара заједно блокирали прелазе због строгог визног режим ЕУ који је познат као правило 90/180 дана, које подразумијева да возачи из земаља које нису чланице могу провести највише 90 дана у периоду од 180 дана унутар Шенген зоне, а додатни притисак је направио и ЕЕС систем који предвиђа узимање отисака и сликање лица, преноси Глас Српске
