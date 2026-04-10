Трамп објавио узнемирујући снимак: Савјетујем опрез гледаоцима

10.04.2026 15:48

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је на својој друштвеној мрежи Трут застрашујући снимак убиства које се догодило на Флориди.

"Криминалац са Хаитија који је илегални странац, којег је у нашу земљу пустио најгори предсједник у историји, покварени Џо Бајден, као и радикалне демократе у Конгресу, управо је до смрти претукао чекићем невину жену на бензинској пумпи на Флориди. Видео њеног бруталног убиства једна је од најогавнијих ствари које ћете икада видјети. Овој животињи је дозвољено да остане овдје јер му је Бајденова администрација, као и свим Хаићанима, додијелила "Привремени статус заштите", масовно злоупотребљаван и преварантски програм на чијем окончању моја администрација ради, али поремећене либералне судије окружног суда стоје нам на путу", написао је Трамп, преноси "Курир".

Шеф Бијеле куће је навео да би "ово једно убиство требало да буде довољно да ове радикалне судије престану да ометају имиграциону политику моје администрације и да нам дозволе да једном заувијек завршимо ову превару".

Убиство жене на Флориди
Убиство жене на Флориди

"Мојим колегама републиканцима, и искрено свим Американцима здравог разума, никада не заборавите да су Џо Бајден и Демократска партија претворили САД у сметлиште, дозвољавајући десетинама милиона криминалаца, лудака и ментално обољелих из цијелог свијета да се сливају у нашу земљу, потпуно непровјерени и неконтролисани, преко наших широм отворених граница. Као што сам све вријеме говорио, ако увозите Трећи свијет, постајете Трећи свијет, и то се догодило током четири године демократске контроле", поручио је Трамп.

Он је додао да "брзо покушавамо да преокренемо овај пад кроз депортације, али ако се демократама икада пружи још једна шанса на власти, одмах ће поново отворити границу и дозволити Америци да поново буде сигурно уточиште за криминалце".

"Молим вас, помолите се за породицу ове невине жене. Обезбиједићемо брзу и строгу правду у овом случају! Не препоручујем вам да гледате овај снимак, јер је толико ужасан, али сам осјетио да имам обавезу да га поставим како би људи могли да виде шта демократе штите и желе да дођу у нашу земљу, чак и сада, након свега кроз шта смо прошли. Понављам, савјетује се опрез гледаоцима — Није за дјецу!", пише у објави.

Снимак који је објавио Трамп је толико узнемирујући да смо одлучили да га не објавимо овдје.

