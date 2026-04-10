Полиција ухапсила Србина због напада у ком су повријеђене четири старије особе

Швајцарска полиција је због језивог случаја, који се догодио јуче у поподневним часовима у Сент Галену, ухапсила држављанина Србије (51). Њему су лисице стављене након што је пријављено да су пронађене четири старије особе у изузетно тешком стању, са видљивим повредама!
- Узбуна је подигнута негдје око 14 часова, када је један грађанин обавијестио полицију да је његов комшија нападнут и повријеђен. Полицијска патрола која је прва стигла на лице мјеста затекла је још три повријеђене особе у кући 73-годишњака, три жене старости 57, 65 и 87 година - пишу швајцарски медији.
Повријеђенима је најприје указана помоћ на лицу мјеста, након чега су 65-годишњак и 87-годишња жена хеликоптерима превезени у болницу. Преостале двије особе, мушкарац стар 73 године и жена од 57 година, транспортовани су колима Хитне помоћи.
Током потраге у непосредној близини, полиција је ухапсила држављанина Србије (51), који нема пријављено пребивалиште у Швајцарској.
Према доступним информацијама, мушкарац стар 73 године и жена од 57 година живе у згради у којој се инцидент догодио, док су преостале двије жене биле у посјети. Сви повријеђени су држављани Швајцарске.
- На лицу мјеста интервенисало је више полицијских патрола и специјалистичких тимова, као и спасилачке екипе са медицинским особљем и љекаром Хитне помоћи. У акцији су учествовала и два спасилачка хеликоптера, док је ватрогасна служба са око 20 припадника помагала у евакуацији повријеђених и обезбјеђивању подручја - пишу медији.
Истрагу води канцеларија кантоналног јавног тужиоца у Сент Галену, а истражиоци тренутно раде на утврђивању мотива, улоге осумњиченог, као и евентуалне умијешаности других особа.
(Курир)
