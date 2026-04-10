Logo
Large banner

Полиција ухапсила Србина због напада у ком су повријеђене четири старије особе

Аутор:

АТВ
10.04.2026 15:22

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Швајцарска полиција је због језивог случаја, који се догодио јуче у поподневним часовима у Сент Галену, ухапсила држављанина Србије (51). Њему су лисице стављене након што је пријављено да су пронађене четири старије особе у изузетно тешком стању, са видљивим повредама!

- Узбуна је подигнута негдје око 14 часова, када је један грађанин обавијестио полицију да је његов комшија нападнут и повријеђен. Полицијска патрола која је прва стигла на лице мјеста затекла је још три повријеђене особе у кући 73-годишњака, три жене старости 57, 65 и 87 година - пишу швајцарски медији.

Повријеђенима је најприје указана помоћ на лицу мјеста, након чега су 65-годишњак и 87-годишња жена хеликоптерима превезени у болницу. Преостале двије особе, мушкарац стар 73 године и жена од 57 година, транспортовани су колима Хитне помоћи.

Током потраге у непосредној близини, полиција је ухапсила држављанина Србије (51), који нема пријављено пребивалиште у Швајцарској.

Према доступним информацијама, мушкарац стар 73 године и жена од 57 година живе у згради у којој се инцидент догодио, док су преостале двије жене биле у посјети. Сви повријеђени су држављани Швајцарске.

- На лицу мјеста интервенисало је више полицијских патрола и специјалистичких тимова, као и спасилачке екипе са медицинским особљем и љекаром Хитне помоћи. У акцији су учествовала и два спасилачка хеликоптера, док је ватрогасна служба са око 20 припадника помагала у евакуацији повријеђених и обезбјеђивању подручја - пишу медији.

Истрагу води канцеларија кантоналног јавног тужиоца у Сент Галену, а истражиоци тренутно раде на утврђивању мотива, улоге осумњиченог, као и евентуалне умијешаности других особа.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Швајцарска

хапшење

физички напад

Полиција

Повријеђено више особа

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner