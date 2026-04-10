Дрогирао супругу, силио је на проституцију са 120 мушкараца

Мушкарац осумњичен за искоришћавање своје супруге, присиљавањем на пружање сексуалних услуга уз наплату, у петак је у случају који укључује још око 120 мушкараца изашао пред суд у Шведској под оптужбом за тешко подвођење и силовања. Осумњичени 62-годишњак, који одбацује кривицу, ухапшен је и притворен у октобру након што га је супруга пријавила полицији на сјеверу Шведске.
Мушкарац, бивши члан мотоциклистичког клуба Хелс Ејнџелс (Hell’s Angels), дјеловао је смирено док је тужитељка Ида Анерштед (Ida Annerstedt) читала тачке оптужнице. Његова жртва није била присутна у судници због заштите анонимности, те је расправу пратила путем видео-везе. Након читања оптужнице, суђење је настављено иза затворених врата.
Према оптужници, оптужени је годинама остваривао корист од своје супруге присиљавајући је на сексуалне радње. „Оптужен је за тешко подвођење. Организовао је операцију којом се његова партнерка, која му је касније постала супруга, бавила проституцијом“, изјавила је Анерштед за Франс прес (France Presse).
Мушкарац се терети за креирање интернет огласа, организовање састанака, спровођење надзора и присиљавање супруге на сексуалне радње са интернет преносом како би привукао више клијената.
У оптужници стоји да је жртва била у „рањивом положају“. Тужитељка је казала да је жртва била „под утицајем дроге и алкохола те га се јако бојала“, подсјетивши да се оптуженом суди и због пријетњи и напада.
Осим за тешко подвођење, мушкарац је оптужен за осам силовања, од којих је једно укључивало супругу и клијента.
Преосталих седам тачака односи се на сексуалне радње на које је супруга била присиљена пред камерама, што се према шведском закону изједначава са силовањем. За плаћање сексуалних услуга осумњичено је 120 особа. Њих 26 већ је оптужено, преноси Франс прес (France Presse).
Шведска је шокирана овим открићем које се упоређује са случајем Доминика Пеликоа (Dominique Pelicot) у Француској, који је у децембру 2024. осуђен на 20 година затвора јер је дрогирао своју супругу Жизел (Gisèle) и препустио је десетинама непознатих да је силују у њиховој кући на југу земље.
(Индекс)
