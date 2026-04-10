Logo
Large banner

Крао колица из маркета и продавао их у старо гвожђе, зарадио добре паре

10.04.2026 13:18

Коментари:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

У њемачком граду Манхајму полиција истражује необичан, али организован случај крађе. Мушкарац стар 58 година осумњичен је да је током дужег периода украо више од 300 колица из једног тржног центра.

Према информацијама полиције, он је колица редовно одвозио и продавао као старо гвожђе како би зарадио новац. Укупна штета процјењује се на око 70.000 евра.

Мушкарац је ухапшен у среду увече, када га је један грађанин приметио како на паркингу тржног центра убацује колица у возило и обавестио полицију. Патрола је брзо стигла и затекла га на лицу места.

Даљом истрагом утврђено је да ово није био један случај, већ да је крађа трајала дуже време и да је осумњичени систематски узимао колица из истог центра.

pexels-leeloothefirst-6534399.jpg

Полиција сумња да је колица продавао откупљивачима старог метала, гдје се цијена одређује по тежини, што омогућава брзу зараду. Међутим, још увијек није познато коме је тачно продавао колица, па се истрага наставља.

Током претреса његовог стана и возила пронађени су одређени докази, али кључни дио – идентитет особе или фирме која је куповала украдени метал – још није откривен.

Овај случај покреће питање безбедности у тржним центрима, јер се колица често остављају на отвореним просторима без надзора. Стручњаци упозоравају да овакве “мале, али честе” крађе могу довести до великих финансијских губитака за трговце.

(Феникс)

Подијели:

Тагови :

Крађа

колица

тржни центар

Њемачка

препродаја

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

17

24

17

16

17

07

16

53

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner