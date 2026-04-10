Стиже супер Ел Нињо: Утицаће на читав свијет

Аутор:АТВ
Коментари:0
Глобални временски систем пролази кроз велико преслагање. Након вишегодишње Ла Ниње, тропски Пацифик сада улази у фазу која би могла прерасти у рекордни „супер Ел Нињо“. Најновије анализе океана откривају брзе промјене испод површине у западном Пацифику, сличне онима које су претходиле ранијим супер Ел Нињо догађајима.
Супер Ел Нињо дјелује попут огромног планетарног топлотног механизма, ослобађајући велике количине енергије из океана у атмосферу и значајно мијењајући глобалне млазне струје. То може утицати на климу и временске обрасце широм свијета у наредним годинама, пише Severe Weather Europe.
ENSO је скраћеница за „Ел Нињо – јужна осцилација“ (El Niño–Southern Oscillation) и односи се на подручје екваторијалног Тихог океана које се измјењује између топле и хладне фазе отприлике сваких једну до три године. Хладна фаза назива се Ла Ниња, а топла Ел Нињо. Свака од ових фаза значајно утиче на сложени систем повратних веза између океана и атмосфере, што постепено мијења глобалну циркулацију ваздуха и временске прилике широм планете.
Друштво
Поједини Ел Нињо догађаји могу постати изузетно снажни и достићи категорију „супер“, која се службено дефинише када аномалије температуре површине мора достигну или премаше +2,0°C. Кључна разлика између обичног и „супер“ Ел Ниња лежи у интензитету повезаности са атмосфером.
Док обичан Ел Нињо помјера млазну струју, супер Ел Нињо може изазвати снажан поремећај у укупној атмосферској циркулацији. Посљедња три таква догађаја забиљежена су 1982/83, 1997/98. и 2015/16. године.
Како Ел Нињо достиже „супер“ статус? Током Ла Ниње, пасатни вјетрови гомилају топлу воду у западном Пацифику, стварајући дубок слој топле воде. Супер Ел Нињо дјелује као „вентил“ за ту акумулирану енергију.
Друштво
Када Ла Ниња ослаби, налети западних вјетрова потискују топлоту према истоку. Ако је садржај топлоте у западном Пацифику веома висок, ослобађање енергије је интензивније, што доводи до снажнијег догађаја. Протеклих седмица већ су забиљежени снажни налети западних вјетрова који су покренули брз прелаз ка Ел Нињу.
Велики дио кључне ENSO регије већ је у позитивним аномалијама. Овај процес најбоље се уочава у промјенама испод површине, гдје се формирао велики базен топле воде, познат као океански Келвинов талас. Он се креће према истоку, потискујући хладнију воду и избијајући на површину, чиме се коначно успоставља Ел Нињо.
Када се топлота испод површине океана у 2026. години упореди са претходним супер Ел Нињо догађајима, уочава се познат и снажан образац. Поређење са првом седмицом априла у годинама претходна два супер Ел Ниња показује да је западни Пацифик тренутно знатно топлији испод површине, иако главни топли базен још није у потпуности развијен.
Свијет
Разлог томе је што тек излазимо из слабе Ла Ниње, па постоји извјесно временско кашњење. Ипак, систем се изузетно брзо прилагођава, подстакнут снажним налетима западних вјетрова.
Све указује на то да су услови спремни за снажан Ел Нињо, а најновије прогнозе говоре да би могао бити најјачи у посљедњих неколико деценија. Поређења са догађајима из 1972. и 1982. године сугеришу да би развој могао највише личити на онај из 1972/73.
Дугорочне прогнозе за глобалне појаве попут Ел Ниња поузданије су од локалних временских прогноза, јер се заснивају на великим и спорим промјенама у систему океана и атмосфере. Најновије прогнозе сјеверноамеричког система NMME и европског модела ECMWF потврђују развој снажног Ел Ниња током 2026. године.
Свијет
Оба система предвиђају да ће аномалије температуре прећи праг од +2,0°C, чиме би догађај ушао у категорију супер Ел Ниња. Врхунац се обично дешава између јесени и ране зиме. Да би Ел Нињо имао стварни утицај, мора утицати на атмосферу, што се дешава кроз промјене такозване Вокерове ћелије — система узлазног и силазног кретања ваздуха у тропским областима.
Прогнозе већ за јун 2026. показују снажан почетак атмосферске циркулације карактеристичне за Ел Нињо, а до ране јесени очекује се значајно јачање тог процеса, са дубоким посљедицама по временске обрасце на обје хемисфере.
Очекује се да ће Ел Нињо почети да утиче на атмосферу до љета 2026. године. Историјски подаци показују да током љета у условима супер Ел Ниња долази до формирања подручја ниског притиска изнад источних дијелова САД и Канаде, као и уз западну обалу Европе.
То подржава сјевернији проток ваздуха и умјереније љетне температуре у Сјеверној Америци. Најновије прогнозе за љето 2026. указују на веома сличан образац притиска.
Свијет
За Европу се током љета предвиђају изнадпросјечно високе температуре на већем дијелу континента, што је уобичајено јер су директни утицаји овдје слабији. На јужној хемисфери, посебно у Аустралији, Ел Нињо током зиме и прољећа доноси сушније услове и повећава ризик од суша.
Познато је да Ел Нињо смањује број урагана и тропских олуја на Атлантику. То се дешава јер доноси виши притисак ваздуха, јаче вјетрове у вишим слојевима атмосфере (смицање вјетра) и стабилнију атмосферу, што отежава развој и јачање олуја.
Дугорочне прогнозе за сезону урагана 2026. указују на сушније услове у главном подручју развоја тропских система, што упућује на исподпросјечну активност.
Фудбал
Аналогни модели, засновани на сличним условима из прошлости, такође указују на мирнију сезону. Ипак, чак и у таквим условима могу се развити поједине снажне олује, па је праћење и даље неопходно.
Главни утицај Ел Ниња најчешће се осјећа током зиме. У Сјеверној Америци то значи јачање подручја ниског притиска изнад сјеверног Пацифика, што потискује поларну млазну струју према сјеверу.
То мијења и обрасце падавина и снијега. Анализе претходних зима са супер Ел Нињом показују више снијега у западним и јужним дијеловима САД, али мање у региону Великих језера и на сјевероистоку.
У Европи је утицај сложенији и зависи од стања на сјеверном Атлантику. Подаци из ранијих година указују на смањену количину снијега на већем дијелу континента, вјероватно због чешћег јужног струјања ваздуха.
Иако Европа није под директним утицајем Ел Ниња, осјећа посљедице глобалних промјена у атмосферској циркулацији.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
26
17
24
17
16
17
07
16
53
Тренутно на програму