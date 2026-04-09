Сутра облачно, могућа слаба киша

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује умјерено до претежно облачно вријеме, а понегдје је могућа и слаба киша.
Ујутро ће бити претежно ведро и хладно са слабим мразом. Очекује се постепено наоблачење од сјеверозапада, прво у Крајини, које ће се током дана ширити ка свим крајевима и понегдје условити слабу кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Херцеговини већи дио дана биће претежно сунчано, а послије подне и увече наоблачење.
Минимална температура ваздуха износиће од минус два до три, на југу до осам, у вишим предјелима од минус пет, а максимална од 15 до 21 степен Целзијусов.
Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив. На југу током јутра умјерена до појачана бура, у наставку дана у слабљењу.
У Републици Српској и ФБиХ данас је претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус четири степена, Калиновик, Кнежево и Чемерно осам, Мраковица и Соколац девет, Хан Пијесак 10, Гацко 11, Бијељина, Дринић, Зворник и Сребреница 12, Мркоњић Град и Сарајево 13, Добој, Рибник и Србац 14, Бањалука, Нови Град и Приједор 15, Билећа и Вишеград 16, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових, пише Срна.
