Сутра облачно, могућа слаба киша

09.04.2026 14:47

Сутра облачно, могућа слаба киша
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује умјерено до претежно облачно вријеме, а понегд‌је је могућа и слаба киша.

Ујутро ће бити претежно ведро и хладно са слабим мразом. Очекује се постепено наоблачење од сјеверозапада, прво у Крајини, које ће се током дана ширити ка свим крајевима и понегд‌је условити слабу кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини већи дио дана биће претежно сунчано, а послије подне и увече наоблачење.

Минимална температура ваздуха износиће од минус два до три, на југу до осам, у вишим пред‌јелима од минус пет, а максимална од 15 до 21 степен Целзијусов.

Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив. На југу током јутра умјерена до појачана бура, у наставку дана у слабљењу.

У Републици Српској и ФБиХ данас је претежно сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус четири степена, Калиновик, Кнежево и Чемерно осам, Мраковица и Соколац девет, Хан Пијесак 10, Гацко 11, Бијељина, Дринић, Зворник и Сребреница 12, Мркоњић Град и Сарајево 13, Добој, Рибник и Србац 14, Бањалука, Нови Град и Приједор 15, Билећа и Вишеград 16, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових, пише Срна.

Више из рубрике

Ново м:тел ТВ искуство - мање тражења, више гледања

Друштво

Ново м:тел ТВ искуство - мање тражења, више гледања

4 ч

1
Топ 5 најиритантнијих српских пјесама које сви знају напамет: Толико смо их пута чули да су постали неподношљиви

Друштво

Топ 5 најиритантнијих српских пјесама које сви знају напамет: Толико смо их пута чули да су постали неподношљиви

4 ч

0
Козарска Дубица - образовање - едукативна радионица "Пробој логораша"

Друштво

Ученици деветих разреда на радионици "Пробој логораша"

5 ч

0
У Новом Граду данас је одржана тематска сједница Скупштине општине на којој су одборници разматрали информацију ове локалне заједнице и Експертског тима о активностима Хрватске у вези са изградњом складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.

Друштво

Випотник: Трговска гора ће аргументовано бити оспорена

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

18

12

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

