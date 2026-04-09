Топ 5 најиритантнијих српских пјесама које сви знају напамет: Толико смо их пута чули да су постали неподношљиви

По мишљењу наших суграђана, ових пет пјесама смо чули толико пута да су многима већ постале неслушљиве, иако су некада биле омиљени хитови.
Укуси у музици су различити, али неке пјесме, колико год биле хит, постају "неиздрживе" за многе слушаоце. Питали смо суграђане које рефрене више не могу да слушају, а ово су пет најиритантнијих српских пјесама које сви знају напамет, од хитова из прошлости до пјесама које и даље одзвањају у кафанама и аутомобилима.
Неоспорно је да су ове пјесме вољене и да су многима донели незаборавне тренутке, али временом су некима и мало досадиле. Ово је само мишљење које смо прикупили кроз анкету и свакако не значи да су пјесме лоше, пише Мондо
Недељко Бајић Баја - Коктел љубави
Баја је још 1998. године објавио пјесму са шокантним текстом: "Моја слатка цурица тврди да је дјевица, каже прије вјенчања нема миловања".
Шест година касније издао је албум "Коктел љубави", на којем се налази истоимена пјесма, чији је текст такође изазвао много контроверзи. Ипак, пјесма је постала огроман хит, толико да су је неки називала и "химном" српских кошаркаша, а готово да није било журке на којој није пуштана.
Џеј и Мина Костић - Славија
Један од најпознатијих дуета чувеног Џеја Рамадановског је пјесма са Мином Костић, настала 2001. године, која је врло брзо постала највећи хит тог периода. Мало је познато да је италијански пјевач Нино Д’Анђело још 1999. године извео песму "Сенза giacca е cravatta", из које је, како се сматра, преузета мелодија великог Џејовог хита.
Бајага и Инструктори - Моји другови
Пјесма је објављена 1995. године а временом је постала битан део сваке прославе, при чему се гости ухвате у возић. Једном приликом композитор и естрадни менаџер Саша Драгић објаснио како су настали познати стихови.
"Моји су другови, бисери расути по бијелом свијету", су стихови које је Саша Драгић од Бајаге тражио пуних седам година.
"Рекао сам му да желим пјесму за гастарбајтере. 'Куме, хајде да чујеш да ово', рекао би ми Бајага кад би нешто написао, а ја бих му одговорио да гастарбајтери то неће разумјети, па бих подерао тај папир и рекао му да пише поновно", испричао је Драгић.
Милица Тодоровић - Моје злато
Популарна пјевачица Милица Тодоровић прије 12 година снимила је нумеру Моје злато са МЦ Yankoom, која је врло брзо постала велики хит, а данас има чак 187 милиона прегледа на Јутјубу.
Песма се редовно пуштала у клубовима када је изашла, а и данас је омиљена на журкама, док Милица редовно изводи ову нумеру на својим наступима, подсјећајући публику зашто је постала прави хит.
С.А.Р.С. - Лутка
Балада групе С.А.Р.С. од свог изласка 2013. године често се користи на свадбама као пјесма за први плес. Ипак, када је објављен спот за "Лутку", није било ријетко да се појављују коментари оних који тврде да чланови популарног бенда заправо пјевају о хероину.
"Људи су склони да по сваку цијену траже конекцију са дрогом у пјесми 'Лутка', да су неки отишли толико далеко да у коментарима објашњавају гдје се све у споту појављују детаљи који су заправо убачени да симболизују хероин", прокоментарисао је ове наводе Жарко Ковачевић, фронтмен групе С.А.Р.С.
