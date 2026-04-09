Загађење ваздуха у више градова

Аутор:

АТВ
09.04.2026 10:26

Фото: АТВ

Ваздух је јутрос загађен у Добоју, Бањалуци, Броду, Гацку, Живиницама, Какњу, Зеници, показују подаци објављени на страници "Зрак.екоакција".

Ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва у Добоју, Живиницама, Какњу и Зеници. Према мјерењу у 9.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Добоју је 124, у Живиницама 122, у Какњу 120, а у 107 Зеници.

Индекс у Илијашу је 91, Маглају и Високом 83, Бањалуци 77, Броду 73, Сарајеву 72, Хаџићима 68, Тешњу 67, Јајцу 64, Гацку 61 и Вогошћи 55, што указује на умјерен степен загађења.

Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље.

