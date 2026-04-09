Цијена прасића и јагњади значајно порасла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијена прасића и јагњади уочи празника почиње да расте.
Како су за Српскаинфо потврдили у Удружењу узгајивача свиња Српске, жива вага прасића кренула је горе, а максимум ће достићи уочи Ђурђевдана.
Килограм, углавном, кошта око 7-7,5 КМ, а поједини узгајивачи и препродавци своју робу нуде и по 8-8,5 КМ.
"Прасићи су већ кренули да поскупљују, а њихова цијена значајније ће кренути навише послије Васкрса. Највиша ће бити уочи Ђурђевдана, уосталом, као и сваке године у ово доба", каже за Српскаинфо предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.
Србија
Према његовим ријечима, још је рано говорити о томе колико ће прасићи коштати почетком маја.
"У сваком случају, доћи ће до поскупљења", наглашава Маљчић.
Подсјетимо, уочи Ђурђевдана прошле године, килограм живе ваге је ишао и до 12 КМ.
Око Божића ове године, цијена прасића била је око 8 КМ, а јагњади око 10 КМ по килограму живе ваге.
Цијена јагњади већ су достигла 12 КМ по килограму живе ваге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
9 ч0
Друштво
9 ч0
Република Српска
9 ч0
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму