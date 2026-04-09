Цијена прасића и јагњади значајно порасла

09.04.2026 10:05

Цијена прасића и јагњади уочи празника почиње да расте.

Како су за Српскаинфо потврдили у Удружењу узгајивача свиња Српске, жива вага прасића кренула је горе, а максимум ће достићи уочи Ђурђевдана.

Килограм, углавном, кошта око 7-7,5 КМ, а поједини узгајивачи и препродавци своју робу нуде и по 8-8,5 КМ.

"Прасићи су већ кренули да поскупљују, а њихова цијена значајније ће кренути навише послије Васкрса. Највиша ће бити уочи Ђурђевдана, уосталом, као и сваке године у ово доба", каже за Српскаинфо предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.

Према његовим ријечима, још је рано говорити о томе колико ће прасићи коштати почетком маја.

"У сваком случају, доћи ће до поскупљења", наглашава Маљчић.

Подсјетимо, уочи Ђурђевдана прошле године, килограм живе ваге је ишао и до 12 КМ.

Око Божића ове године, цијена прасића била је око 8 КМ, а јагњади око 10 КМ по килограму живе ваге.

Цијена јагњади већ су достигла 12 КМ по килограму живе ваге.

