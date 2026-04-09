Преузет Хемофарм: Ово је нови власник

Лондонска фирма ЦапВест (CapVest) и званично је постала нови власник вршачке компаније Хемофарм преузимањем већинског удела у њемачкој компанији Штада (STADA).
Инвестициона фирма ЦапВест Партнерс (CapVest Partners LLP) из Лондона саопштила је посљедњег дана марта да је завршила преузимање већинског удела у Штада Арцнајмиттел (STADA Arzneimittel AG), њемачкој фармацеутској компанији специјализованој за производе за широку потрошњу, генеричке и специјализоване лијекове.
Овом аквизицијом вршачка фармацеутска компанија Хемофарм, као дио Штада групе (STADA Group), и званично је добила новог власника.
Штада је купила приватну компанију Хемофарм 2006. године, а 2017. сама Штада је прешла у већинско власништво фондова Беин капитал (Bain Capital) из САД и Цинвен (Cinven) из Велике Британије, који су купили око 63 одсто акција, вриједних приближно 4,1 милијарду евра, док је компанија истовремено изашла са берзе.
Процес преузимања Штаде од стране ЦапВест Партнерса започео је потписивањем обавезујућег споразума у септембру 2025. године, након чега су услиједила регулаторна одобрења.
У саопштењу лондонског фонда наводи се да ће, након снажних резултата у 2025. години, завршетак трансакције омогућити убрзање глобалног раста компаније Штада и улагања у органски развој и нове аквизиције.
Штада запошљава око 12.000 људи широм свијета и у прошлој години остварила је приходе од 4,3 милијарде евра, уз раст од шест одсто, као и рекордни прилагођени ЕБИТДА од 961 милион евра.
