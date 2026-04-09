"Отказују, бубрези, плућа, срце" Љекарима на Васкрс пуне руке посла и није наивно

09.04.2026 09:46

Када је ријеч о предстојећим, ускршњим и првомајским празницима, др Бошко Милев, главни дежурни хирург ВМА открио је да управо након њих љекари имају пуне руке посла.

Најчешће компликације су билијарни и алкохолни панкреатитис, а могу довести до отказивања бубрега, плућа или срца.

Тих дана празника неизоставна је богата трпеза, обиље хране, углавном масне и јаке, попут печења или роштиља, као и алкохол. Уколико се у свему томе претјера ппосљедице по здравље су неизбјежне, упозоравају лјекари.

Може доћи до отказивања органа

- Наравно, биће сигурно и богата трпеза, а знамо да то може довести до појаве конкретно панкреатитиса, који је бенигно обољење. Међутим, може да буде праћено како лаким, тако и тешким облицима компликација, где може да дође до отказивања органа, бубрега, плућа, па и срца. Билијарни панкреатитис најчешћи, а затим долази на ред и алкохолни панкреатитис - објашњава др Милев за РТС.

Управо због тога, апеловао је на све на умјереност у храни, нарочито тешке и масне хране.

У Заводу за јавно здравље у Суботици кажу да прославе празника не би требале да подразумјевају преобилне и оброке у касним вечерњим сатима, претеривање у јелу и пићу, прескакање оброка и гладовање, односно "чување" за празничну трпезу и предуго и претерано сједење.

Колико калорија "набоцкамо" за празничном трпезом

Иначе, оптимални унос калорија на дневном нивоу, који за мушкарце износи око 2.800, а за жене око 2.000 калорија, током празничних дана често се премаши, а ове неких примјера гозбе у Србији током празника и унос калорија:

Пред‌јело:

Тврди сир – 50 г је око 200 кцал

Чајна кобасица – 50 г око 250 кцал

Димљена шунка – 50 г око 250 кцал

Кифлице – 100 г око 350 кцал

Пите са сиром – 100 г око 300 кцал

Грицкалице -кикирики 100 г 600 кцал

Главно јело:

Сарма – зависи, али средња је око 200 кцал

Прасетина – зависи, али око 200 кцал 100 г

Сланина -50 г око 100 кцал

Руска салата - ако се прави са мајонезом је јако калорична и ако је једемо уз кифлице и уз прасе- до чак 1.000 кцал

Славски колач – хлеб - зависи који, али рецимо 100 г пар кришки је око 300 кцал

Десерт:

Торта – зависи, али куповна 100 г парче око 500 кцал

Колачи - зависи, али слично као торта 100 г око 500 кцал

Слатке грицкалице - 5 комада јафа кекса је око 250 кцал

Слатко жито -зависи ко како прави, али што је више шећера и додатака више је и калорија, рецимо 100 г око 250 кцал

Пиће:

Ракија -45 мл је око 105 кцал

Пиво -355 мл је око 145 кцал

Вино - 150 мл око 125 кцал

Газирани сок са шећером или воћни сок - 330 мл је око 150 кцал

Шта помаже код преједања

Преједање прати осјећај тежине у желуцу, мука, гађење и повраћање. Ако смо преједени можемо себи помоћи тако што ћемо: након појаве тегоба укинути унос хране и обратити пажњу на правилну надокнаду течности благ незаслађен чај може да помогне, а касније се прелази на дијету која ће помоћи да се брзо поправи и стабилизује рад органа за варење

Препоручује се двопек, барени кромпир, пиринач или рендана јабука. Кратке шетње на свежем ваздуху ће олакшати пробаву, преноси Курир.

