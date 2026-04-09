Српска богатија за 24 бебе

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 11 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Седам беба рођено је у Добоју, четири у Бањалуци, по три у Бијељини и Источном Сарајеву, по двије у Зворнику, Фочи и Градишци, а једна у Приједору.
У Добоју су рођена четири дјечака и три дјевојчице, у Бањалуци двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини три дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, у Зворнику два дјечака, у Фочи двије дјевојчице, у Градишци дјевојчица и дјечак, а у Приједору једна дјевојчица.
Порода није било у Требињу и Невесињу.
