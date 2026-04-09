Сарајевска хагада недоступна посјетиоцима

Земаљски музеј саопштио је да Сарајевска хагада тренутно није доступна посјетиоцима због техничких потешкоћа.
- Поштовани посјетиоци, обавјештавамо вас да Сарајевска хагада неће бити доступна за посјету због техничких потешкоћа. Искрено се надамо да ће исте бити отклоњене што прије. Захваљујемо на разумијевању и стрпљењу – навели су у објави на друштвеним мрежама.
Додају да ће јавност бити правовремено информисана о поновном излагању Сарајевске хагаде путем њихове веб странице и службених канала комуникације.
Сарајевска хагада се од 1894. године чува у Земаљском музеју БиХ, а прије тога је припадала јеврејској породици Коен.
