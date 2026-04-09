Сарајевска хагада недоступна посјетиоцима

Аутор:

АТВ
09.04.2026 11:14

Просторија у Земљаском музеју БиХ гдје се налази Сарајевска хагада
Фото: Zemaljski muzej BiH

Земаљски музеј саопштио је да Сарајевска хагада тренутно није доступна посјетиоцима због техничких потешкоћа.

- Поштовани посјетиоци, обавјештавамо вас да Сарајевска хагада неће бити доступна за посјету због техничких потешкоћа. Искрено се надамо да ће исте бити отклоњене што прије. Захваљујемо на разумијевању и стрпљењу – навели су у објави на друштвеним мрежама.

Додају да ће јавност бити правовремено информисана о поновном излагању Сарајевске хагаде путем њихове веб странице и службених канала комуникације.

Сарајевска хагада се од 1894. године чува у Земаљском музеју БиХ, а прије тога је припадала јеврејској породици Коен.

Сарајевска хагада

Сарајево

Прочитајте више

"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

Друштво

"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

1 седм

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Конаковић, Алкалај и Лагумџија доживјели потпуни фијаско

2 седм

11
Промоција мимо Земаљског музеја: Да ли се и шта крије иза Вашингтонског представљања Сарајевске хагаде?

БиХ

Промоција мимо Земаљског музеја: Да ли се и шта крије иза Вашингтонског представљања Сарајевске хагаде?

2 седм

1
Бећировић и Конаковић урушавају БиХ

БиХ

Бећировић и Конаковић урушавају БиХ

2 седм

0

Више из рубрике

Загађење ваздуха у више градова

Друштво

Загађење ваздуха у више градова

8 ч

0
Од сутра престаје печатирање пасоша при уласку у ЕУ, прелазак границе евидентира се дигитално

Друштво

Од сутра престаје печатирање пасоша при уласку у ЕУ, прелазак границе евидентира се дигитално

8 ч

0
Цијена прасића и јагњади значајно порасла

Друштво

Цијена прасића и јагњади значајно порасла

8 ч

0
Crna Gora more

Друштво

Рат промијенио планове за љетовање: Црна Гора међу свјетским хит дестинацијама

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

18

12

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

