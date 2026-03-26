Додик: Конаковић, Алкалај и Лагумџија доживјели потпуни фијаско

26.03.2026
Конаковић, Алкалај и Лагумџија не представљају БиХ. Они су само гласноговорници Исламске декларације и ратне политике Алије Изетбеговића - политике која је БиХ гурнула у рат и која до данас није одустала од циља да из ње истисне све немуслимане, прије свега Србе и Хрвате, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Цинично је користити Сарајевску Хагаду као реквизит за доказивање "суживота". Још трагичније - за личну промоцију, на шта је указала и управа Земаљског музеја. Од 12.000 Јевреја у Сарајеву пред Други свјетски рат, 80% их је завршило са својим српским комшијама у Јасеновцу, Градини или Аушвицу. У исто вријеме, уз благослов исламских вјерских лидера, формирана је СС Ханџар дивизија, а градом су управљали усташки градоначелници исламске вјере", рекао је Додик.
Он каже да "један циркус у Вашингтону не може да избрише памћење јеврејског народа и цивилизованог свијета".
"Не може да се заборави да је Кадем Сулејмани обучавао своје борце у Босни против Срба, да је Алија Изетбеговић позирао са Хамнеијем и уживао његову подршку, нити да данашње Сарајево спречава европске рабине да одрже скуп - уз отворени говор мржње са министарских функција "тројке" у Влади Федерације. Лажни осмијеси у Америци не могу сакрити стварност: у Сарајеву Јевреји нису добро дошли, антисемитски плакати су свакодневица, Хамас се подржава, а 7. октобар се слави", рекао је Додик и додао:
"Ако је Хагада заиста власништво БиХ, а не њихово приватно власништво - Срби немају ништа против да се преда Израелу. Вјерујем да немају ни Хрвати. То би био искрен гест покајања муслиманске стране, јер су управо они, као усташко цвијеће, највише допринијели да Сарајево остане без 80% своје јеврејске заједнице, захваљујући којој је Хагада уопште и стигла овдје."
Додик каже да су на "вашингтонском спектаклу потпуни фијаско".
"Зато на том вашингтонском спектаклу није било више од једног представника америчког Конгреса. Доживјели су потпуни фијаско.
У истој недjељи када су потписали свемуслиманску изјаву, чија је суштина поново Исламска декларација - документ којим и даље теже уништењу хришћана у БиХ - покушали су да се представе као "толерантни". На њихову жалост, савремено Сарајево, реалност БиХ и гола историјска истина показују да они са суживотом и толеранцијом немају ама баш никакве везе.
Истина је јача од сваке представе", рекао је Додик.
