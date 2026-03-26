Минић: Радити на томе да буде што мање страдања Срба у будућности

26.03.2026
11:53
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је у Сијековцу код Брода да се мора радити на томе да у будућности буде све мање српских жртава.
Морамо радити на томе да спријечимо да нам се не понове наше жртве из Другог свјетског рата када су нас одводили у Јасеновца, убијали поред пута, у нашим кућама и двориштима - рекао је Минић.
У обраћању након полагања вијенаца код спомен-крста у знак сјећања на 34 године од првог масовног злочина над Србима у БиХ које су починиле регуларне хрватске снаге и паравојне муслиманско-хрватске јединице, Минић је истакао да се никада не смије заборавити ово страдање српског народа.
Нагласио је потребу да се свакодневно његује култура сјећања на српску жртву и страдања.
Он је подсјетио да се ових дана у Републици Српској и Србији обиљежава сјећање на НАТО агресију на српски народ, истичући да Срби никада не смију заборавити да је све што је постојало силе и несреће ударило на наш народ.
- То нас обавезује да праштамо у оној мјери колико неко може да опрости, али бака Миља која је у Сијековцу изгубила три сина она не може опростити, а како ће заборавити - рекао је Минић.
Он је нагласио да то заборавити не могу и сви други који су изгубили чланове породица у Сијековцу.
Минић је рекао да је хришћански да се прашта, али је исто тако хришћански обезбиједити да српски народ и пород да настави да живи.
- Морамо схватити да српски народ не смије да се дијели и да иза себе имамо Србију коју волимо - рекао је Минић.
