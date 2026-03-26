Каран: Сијековац је мјесто монструозног злочина над српским цивилима

АТВ

26.03.2026

10:21

Синиша Каран
Сијековац је мјесто монструозног злочина над српским цивилима, али уједно и велика историјска опомена, изјавио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

"Сијековац, као и многобројна друга стратишта српског народа, нас обавезује да памтимо, да свједочимо и да не допустимо да истина буде релативизована или заборављена. Као народ који је кроз историју више пута прескупо платио цијену своје слободе, дужни смо да страдање недужних цивила у Сијековцу посматрамо не само као трагедију, већ и као темељ нашег колективног идентитета и народне свијести", истакао је Каран за Срну поводом обиљежавања 34 године од првог масовног злочина над српским становништвом у БиХ који се догодио у Сијековцу.

Каран је рекао да свако страдање српског народа обавезује Републику Српску, али и сваког појединца да истраје у захтјеву за правдом, без икаквих калкулација.

"Република Српска није настала случајно, нити као израз пролазне политичке воље. Она је уставноправни и историјски одговор српског народа на страдања, угроженост и потребу да сам одлучује о својој судбини. Управо зато, заштита Српске није питање дневне политике, већ питање права, достојанства и опстанка", истакао је Каран.

Он је навео за Срну да је завјет српског народа да Републику Српску чувамо као гарант слободе, да је бранимо знањем, јединством и институцијама, и да у њој градимо друштво засновано на правди и истини.

"Само тако можемо бити достојни жртава Сијековца и свих недужних, на правди Бога побијених, и само тако можемо обезбиједити да се такво зло никада више не понови, ни нама, ни било коме другом. Сјећање и пијетет према жртвама наша је обавеза", закључио је предсједник Каран.

