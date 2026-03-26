Додик: Сарајево загорчава живот свима у БиХ

Аутор:АТВ
26.03.2026
08:38
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик позвао је политичко Сарајево да одблокира нови гранични прелаз у Градишци, истакавши да нико нема право да људима загорчава живот због својих политичких фрустрација.
Додик је рекао да су му јасни политички циљеви и мотиви Сарајева, иако су нереални и неоствариви.
"Њихово је право да живе у заблуди и илузији. Али, није ми јасно да су толико заслијепљени да малтретирају све људе који живе у БиХ, и оне који у њу долазе, блокирајући отварање новог граничног прелаза у Градишци. То право немају", нагласио је Додик.
Он је истакао да отворено каже да БиХ не воли, али да ништа није учинио на штету њених народа.
"Када се већ свакога дана бусате да волите БиХ, зашто радите све да наудите и Бошњацима, и Србима, и Хрватима и свима осталима?", упитао је Додик.
Он их је још једном позвао да донесу исправну одлуку, да одблокирају отварање новог прелаза.
"Будите бар једном од користи свима. Доста сте штете начинили", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Јасни су ми политички циљеви и мотиви Сарајева, иако су нереални и неоствариви.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 26, 2026
