Продавачица лутрије украла више од 700 тикета

Продавачица лутрије у руској Приморској покрајини на крајњем сјеверу Руске Федерације украла је више од 700 тикета за лутрију у периоду нешто дужем од годину дана надајући се великом добитку и сада се суочава са кривичним гоњењем, саопштило је данас регионално тужилаштво.
Према сазнањима истражилаца, у периоду од јануара 2025. до фебруара 2026. године 49-годишња продавачица лутрије отуђила је више од 700 тикета вриједних скоро 400.000 рубаља (око 4.500 евра), преноси РИА Новости.
"Жена се надала да ће освојити велику суму новца, али није успјела. Кривични случај је послат на разматрање надлежном окружном суду", наводи се у саопштењу полиције.
Жена оптужена по члану 3-160 Кривичног законика Русије - проневјера или крађа туђе имовине у великим размјерама почињена злоупотребом службеног положаја.
