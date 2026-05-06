Logo
Large banner

Продавачица лутрије украла више од 700 тикета

Аутор:

АТВ
06.05.2026 14:24

Коментари:

0
Продавачица лутрије украла више од 700 тикета
Фото: Pixabay

Продавачица лутрије у руској Приморској покрајини на крајњем сјеверу Руске Федерације украла је више од 700 тикета за лутрију у периоду нешто дужем од годину дана надајући се великом добитку и сада се суочава са кривичним гоњењем, саопштило је данас регионално тужилаштво.

Према сазнањима истражилаца, у периоду од јануара 2025. до фебруара 2026. године 49-годишња продавачица лутрије отуђила је више од 700 тикета вриједних скоро 400.000 рубаља (око 4.500 евра), преноси РИА Новости.

"Жена се надала да ће освојити велику суму новца, али није успјела. Кривични случај је послат на разматрање надлежном окружном суду", наводи се у саопштењу полиције.

Жена оптужена по члану 3-160 Кривичног законика Русије - проневјера или крађа туђе имовине у великим размјерама почињена злоупотребом службеног положаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лутрија

Русија

Крађа

Украла 700 тикета

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

пас и дјечак, пријатељ

Друштво

Дирљива прича о љубави једног мрзовољног Блажа: До задњег тренутка није напустио свог пријатеља

1 ч

0
десерт колач слаткиш чоколадни десерт

Друштво

Чоколадни ролат који се топи у устима: Све састојке већ имате у кухињи

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Друштво

Српски монах тешко повријеђен: Искочио из возила Хитне помоћи у покрету? Љекари му се боре за живот

2 ч

0
Огласили се студенти о кажњавању због заставе Српске: Објаснили шта се заиста догодило

Друштво

Огласили се студенти о кажњавању због заставе Српске: Објаснили шта се заиста догодило

3 ч

0

  • Најновије

15

18

Познати метеоролог нема лијепе вијести

15

17

Шпанија враћа кућама путнике са крузера

15

12

Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

15

10

Експерти упозоравају: Већину лозинки могуће је разбити за само један дан

14

56

Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner