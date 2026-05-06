Огласили се студенти о кажњавању због заставе Српске: Објаснили шта се заиста догодило

Недавни догађај у Хрватској, гдје је студент кажњен због истицања заставе Републике Српске током спортских сусрета студената Факултета спорта и физичког васпитања (ДИФ), изазвао је реакције у читавом региону..
Док јавност у Хрватској све гласније узвикује да је ријеч о „четничкој провокацији“, српска јавност Хрватску оптужује за обнову усташтва. Учесници догађаја за портал Провјерено кажу да је све неосновано претворено у међунационални сукоб и да разлога за тако нешто апсолутно нема.
Окупио их је спорт, већ десету годину заредом, и све је било као и свих претходних година. Међутим, први пут је неко кажњен због овакве ситуације.
Прије свега, пјесма није била четничка, нити се позивало на мржњу према било коме. Ријеч је о крајишкој пјесми, у којој нема ништа спорно.
Хрватска је по други пут домаћин овакве манифестације. Ове године окупило се 1.600 студената, од којих је више од 700 било Срба. Током деценијске традиције одржавања овог догађаја, јединог који окупља спортисте из свих бивших југословенских република, никада није било инцидента. Студенти из Србије и Републике Српске кажу да га није било ни сада, али да је неко све погрешно интерпретирао и да је казна претјерана.
Студенти истичу да је истицање симбола, пуштање музике из својих крајева и здраво ривалство саставни дио ове традиције. До сада, то нико није тумачио као провокацију, већ као израз идентитета у оквиру фер-плеја.
У разговору за портал Провјерено, студенти наглашавају да намјера кажњеног колеге, као ни осталих учесника, никада није била продубљивање јаза. Напротив, жељели су превазићи деценијске подјеле.
"Ми те баријере не рушимо тешким ријечима, већ кроз спорт и неку врсту младалачког пркоса стереотипима. Симболи се често користе управо да би се на један неформалан начин показало да нас они више не могу раздвојити. То су наши интерни начини да 'релативизујемо' старе нетрпељивости и покажемо да смо генерација која гледа напријед," наводе студенти из Србије и Републике Српске за портал Провјерено.
А да нико од самих учесника није увријеђен, нити испровоциран, потврђују и њихове колеге из Хрватске, који су и сами истицали своје симболе и иконографију, од којих би се неки у одређеним круговима такође могли сматрати осјетљивим. Они су стали уз своје колеге и осудили кажњавање једног од студената.
Осудама оваквог санкционисања и порукама подршке и солидарности придружиле су се и колеге из Словеније, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Федерације БиХ.
"Сви смо истицали своје. И Хрвати, и Срби, и други народ. Нико никоме није замјерио, нити се ико осјетио увријеђеним, јер знамо зашто смо ту. Казна коју је држава изрекла једном од нас је потез који не разумијемо и који само уноси немир тамо гдје га међу нама нема," заједнички је став студената који осуђују овакву реакцију институција.
Млади спортисти подсјећају да и професионалци на највећим свјетским бинама користе националне симболе како би прославили успјех, али да ипак увијек шаљу поруке заједништва, здравог надметања и спортског фер плеја.
Док се у јавности покушава креирати слика о новим тензијама, студенти ДИФ-а поручују да остају фокусирани на спортска надметања. Њихов циљ остаје исти као и прије десет година - дружење, спортски резултати и доказивање да је терен једино мјесто гдје треба да се одмјеравају снаге, пише Провјерено.
