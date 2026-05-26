Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

26.05.2026 17:21

Фото: Tanjug / AP / Thibault Camus

Лука Павловић иза себе има недјељу живота, пошто је успио да избори први Гренд слем главни жријеб у каријери – и то на "свом" Ролан Гаросу.

Павловић за себе каже да је Србин, али је добар дио живота провео у Француској, под чијом заставом и игра, па терене Ролан Гароса познаје боље него остали тенисери који цијели живот сањају да заиграју на њима.

Није се Луки испуњавала та жеља годинама, као ни да успије да се пробије до неког главног жријеба Гренд слема, а био је јако близу.

Све до ове године!

"Ја сам рођен овдје и одавде сам, и оно, опет... као клинац сам доста био на Ролан Гаросу кад се одржавао турнир, доста сам долазио. Тако да доста значи, стварно волим тај турнир и тај пролаз из квалификација је баш оно за мене оно нешто врло добро и вау онако, да кажемо. Јер, опет, играо сам треће коло Вимблдона, квалификације, имао сам шансу... Али опет, овдје у Паризу је онако, са публиком и то, све је додатно посебно. Срећан сам стварно што сам прошао квалификације", почео је Павловић разговор за B92.sport и још неколико српских новинара у Паризу.

Квалификације је почео изгубивши први сет од Венделкена, 227. на свијету, али је успио да окрене тај меч, а онда да савлада и Бариоса Веру и младог Бленка.

У једном тренутку се тереном "Сузан Ленглен" орило "Лука, Лука", пошто су Французи у солидном броју дошли да га подрже, а то је дефинитивно нешто чиме се мали број тенисера може похвалити и шта може доживјети, па чак и од оних који су играли неупоредиво већи број главних жријебова на гренд слемовима.

Поред тога, било је много позитивних ствари.

"Што се тиче квалификација нарочито, рећи ћу... онако ментални склоп, та ментална борба у себи. Знам да будем онако доста негативан на терену, чак сам можда и данас био најлошији по том питању, можда што је и већи притисак и можда и очекивања, али у овим квалификацијама ето, та ментална снага. Гдје и у првом мечу губим први сет, игра се увече, неке теже околности и ето. И у другом, и у другом мечу сам изгубио да кажемо добијен тај брејк, водим 3:0, шансе су ту за треће коло, изгубим сет и опет, опет се вратим и добијем трећи 6:2. Тако да, да кажемо, највише што се тиче главе. И у игри сад, има ту свашта да се још ради, али има и позитивних ствари, нарочито сервис и неке техничке ствари. Има пуно тога, али рећи ћу најбитније – глава и та борба".

У првом колу Павловића није погледала фортуна на жријебу, пошто је упао код Жоаа Фонсеке, једног од најперспективнијих тенисера данашњице.

Одиграо је доста добро наш 26-годишњак, заслужио барем један сет, али су на крају неке ситнице одлучиле да ипак буде 3-0 за Бразилца (7:6, 6:4, 6:2).

"То су неке шансе које остају... које ће ми остати у глави до сутра, прекосутра, накосутра... Барем можда да сам преломио тај први сет, ко зна шта би се десило. Да ли би он можда мало пао у другом сету, па бих ја то искористио... Никад се не зна. Нико није срећан послије пораза, али хвала Богу, срећан сам генерално што се тиче цијелог овог турнира, цијеле недјеље, стварно је позитивно и позитивно је за даље. Стварно даје самопоуздање, јер прије тога сам имао онако мало тежак период са неким поразима, тако да... Није да нисам срећан. Треба изаћи и отићи одавде са позитивним мислима и са још већим амбицијама", подвукао је Лука Павловић разговор са српским новинарима у Паризу.

