"Циљ Хрватске није да буде јефтина туристичка дестинација"

Директор хрватског Института за туризам Дамир Крешић изјавио је да Хрватска нема разлога за забринутост када је ријеч о очекивањима од предстојеће туристичке сезоне, али да треба бити умјерено оптимистичан.

"Сезона ће бити у много сложенијим околностима; ту је изузетно компликована геополитичка ситуација која је већ довела до пораста цијене горива, а у горем сценарију може довести до несташице авионског горива, при чему би могла бити онемогућена даља путовања. Околности су сложене", навео је Крешић.

Он је истакао да такве геополитичке прилике не погодују развоју туризма, али да је Хрватска у бољој позицији од многих конкурената, посебно оних који више зависе од авио-превоза.

"Можемо очекивати захтјевну и сложену сезону, али имамо разлога бити умјерени оптимисти. У којој мјери ће сезона бити успјешна, највише зависи од нас самих. Мање ће на нас утицати спољни фактори него на неке друге земље", рекао је Крешић.

Повећање цијена у хрватском туризму, како каже, не сматра проблемом јер циљ није да Хрватска буде јефтина дестинација.

"Ми се на европском и медитеранском тржишту не можемо такмичити са, рецимо, Шпанијом или Турском тако да будемо цјеновно најконкурентнији. Морамо циљати да понудимо примјерен квалитет за нешто виши ниво цијена. То је кључ – висока додата вриједност и висок ниво квалитета услуге", навео је он.

Упозорио је, међутим, да раст цијена мора пратити и раст квалитета услуге, јер се у супротном туристи могу осјећати преварено, што је, како је рекао, "најгори могући сценарио".

"Простора за раст цијена у главној туристичкој сезони има врло мало, али свакако има простора за раст квалитета", додао је, истичући да савремени туристи све мање времена проводе на плажи, а све више су заинтересовани за различите активности које, ако им се понуде, повећавају задовољство и вјероватноћу повратка.