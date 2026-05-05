Бањалука прљавих улица дочекује Ђурђевдан: Грађани не штеде критике

Марија Милановић
05.05.2026 13:03

смеће кесе
Фото: Ustupljena fotografija

Ако је судити по коментарима грађана Бањалуке, хигијена у граду није ни на задовољавајућем, а камоли високом нивоу, у шта се можете увјерити и сами уколико изађете у шетњу градом.

Тако се повела и расправа на друштвеним мрежама везано за прање, улица у Бањалуци.

Једна од суграђанки се запитала, да ли је могуће да ће град Бањалука по први пут у 20 година Ђурђевдан дочекати прљавих улица. На њено питање надовезали су се коментари, неки критички, а неки саркастично формулисани.

Тако поред критика, а које се односе на неодржавање улица и саме хигијене у граду, било је и оних који су поручили да ће киша опрати видно запуштене улице.

Подсјећања ради, Град Бањалука је почетком марта, саопштио грађанима да је почело прање улица, гд‌је су надлежне екипе ове активности започеле на Булевару Живојина Мишића и у улицама Олимпијских побједника и Мајке Јевросиме, а на чему је све изгледа и остало.

На наше питање – Да ли је тачна информација да се улице у Бањалуци не перу редовно? Нисмо добили одговор од надлежних у Од‌јељењу за комуналне послове града Бањалука, до објављивања овог текста.

Подсјећамо, ошту критику на прање улица је на 15. ванредној сједници Скупштине града Бањалука, одржаној 31. марта ове године дао је и потпредсједник Скупштине Града Бањалука Саша Чудић, који је рекао да није задовољан хигијеном у граду и да је неопходно пронаћи рјешење и најбољи начин сарадње Чистоће и Града како би несметано функционисао овај проблем.

отпад

Како можемо чути по коментарима данас, ситуација је остала непромијењена.

„Ми смо прошлу годину завршили са 2.640.000КМ, буџет за јавну хигијену, фактурисано, није наплаћено и као што знате, та средства су била недовољна и нисмо јавну хигијену извршили на на начин на који би требало“, казао је директор Чистоће, Александар Бајић на поменутој сједници.

Чистоћа је и оправдање у повећању цијена прикупљања и одвоза отпада правдала тако што је годину завршила негативним резултатом, "једним од најлошијих", како је тада рекао Бајић, те информацијом да је Бањалука имала најповољније цијене у односу на друге градове.

На питања о томе да ли се одржава редовно прање улица у граду, како тврде грађани, те да ли је дошло до одређених промјена, из Чистоће нисмо добили одговор на наш упит.

Да ли су за нередовно прање улица одговорна дуговања од стране Града Бањалука према Чистоћи или је у питању, други разлог, одговор о поменуте двије стране нисмо добили.

Одборник СНСД-а у Скупштини Града, Ненад Талић казао је да Бањалука не памти овакве дане и да се у много тежим временима радило на уређивању и одржавању хигијене у граду. Како наводи, имао је прилику чути критике од стране грађана, а да ни сам не памти када је негд‌је имао прилику вид‌јети камион који пере улице без обзира ако се ради и о касним вечерњим сатима.

