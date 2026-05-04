Бодирога: Странка ће имати кандидате за предсједника и српског члана Предсједништва БиХ

04.05.2026 17:51

Шеф Посланичког клуба СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога рекао је данас на конференцији за новинаре у Бањалуци, да ће СДС на изборима имати кандидате за предсједника Републике и за српског члана Предсједништва БиХ.

"Уколико Главни одбор СДС-а жели да промијени ову одлуку из маја 2025. године мора то учинити већином гласова. Ако их не промијени, СДС ће имати оба ова кандидата", каже Бодирога.

Додаје да је Предсједништво СДС-а на посљедњој сједници донијело одлуку да ће странка ако се пронађе најбоље рјешење у опозицији, промијенити једну или обје одлуке које се тичу инокосних функција.

Такође, посланик Листе за правду и ред Небојша Вукановић указао је своју подршку предсједнику СДС-а Бранку Блануши као кандидату за предсједника Српске без било каквих условљавања. Навео је да је Драшко Станивуковић неприхватљив за ову функцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

