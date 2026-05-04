Пси луталице "окупирали" Купусиште

Аутор:Марија Милановић
Овог јутра умјесто оних најмлађих на Купусишту се могао запазити чопор паса луталица, који су се слободно шетали те узнемирили поједине пролазнике с обзиром да се радило о већем броју.
Већи број паса луталица могао се видјети како слободно "маршира" градом овог јутра, а њихов број, ако је судити по коментарима грађана, свакодневно расте и забрињава посебно родитеље, који страхују да би им дјеца могла бити нападнута.
Да ли надлежни Града Бањалука имају у плану рјешавање овог проблема за сада није познато.
Једино што преостаје грађанима је опрез и кретање на мјестима гдје се не налазе луталице, а што ће порастом броја истих, ускоро постати немогуће.
