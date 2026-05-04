Грађани који путују у агонији због ЕЕС-а: "Расуло, хаос, дебакл"

Фијаско. Срамота. Расуло. Хаос. Дебакл. Тим ријечима су супружници из Швајцарске описали агонију кроз коју су прије неколико дана прошли надомак куће - на граничном прелазу у Градишци.
Они су у родни крај, у Бањалуку, кренули у четвртак навече, да би у петак, у раним јутарњим сатима стигли у град на Сави, гдје су, како наводе, у колони чекали седам сати. Трајало је, тврде, као вјечност.
"Цијелу ноћ смо путовали како бисмо за Први мај стигли у Бањалуку. Када смо готово били пред кућним прагом, дочекало нас је хаотично стање. Непрегледна колона од које добијете напад панике. Ово је класично исцрпљивање људи и потпуни распад система", испричали су ови супружници за "Независне новине".
Том распаду система су, уочи првомајских празника, свједочили бројни грађани БиХ који су се у своје градове у БиХ запутили из западноевропских земаља. Дуге колоне возила забиљежене су и на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Градина, Костајница, Козарска Дубица, Брод...
Постоје и тврдње: нови систем уласка и изласка у ЕУ (ЕЕС), који је требало да постане револуција у контроли граница, претворио се у прави фијаско.
Поједине чланице ЕУ су већ направиле велики корак. Након што је Грчка прва "пробила лед" и суспендовала биометријске провјере за Британце до септембра, стручњаци вјерују да ће њен примјер слиједити Италија и Португал, а потенцијално и Хрватска.
Када су бх. границе у питању, осим путника у "малим" возилима, нови систем је изазвао проблеме и професионалним возачима.
"Примјена система Entry/Exit System (ЕЕС) већ сада производи озбиљне посљедице у пракси. Од 1. маја 2026. године евидентиран је појачан притисак на професионалне возаче из БиХ на територији ЕУ. И поред чињенице да возачи пролазе све процедуре и контроле у оквиру ЕЕС-а и имају одобрен улазак у ЕУ, то не представља гаранцију да ће несметано обавити транспортни задатак", навели су из Конзорцијума "Логистика БиХ".
Планира ли са европским функционерима разговарати о рјешењу овог проблема, који ће бити додатно сложен у наредним мјесецима, када дође сезона годишњих одмора, питање је које смо жељели послати министру иностраних послова БиХ Елмедину Конаковићу, али се на наше позиве није јавио нити је одговорио на поруку коју смо му послали.
Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Саша Магазиновић упутио је отворено писмо шефу Делегације Европске уније у БиХ Луиђију Сореки управо на тему отежаног преласка границе с ЕУ за грађане регије након увођења новог система контроле путника.
"Обраћам Вам се с молбом да се ангажирате како бисмо прекинули понижавање и малтретирање грађана БиХ на границама са ЕУ које је проузроковано новим Entry/Exit System (ЕЕС) начином контроле путника", навео је Магазиновић.
Додао је да је вишесатно чекање на граничним прелазима које грађани доживљавају као понижење и малтретирање од стране ЕУ потпуно погрешна порука која се шаље државама кандидаткињама за чланство у ЕУ.
"Због тога не треба чудити да многи ово оцјењују као ситуацију гору од увођења визног режима. Тешко је људима илустрирати предности чланства у ЕУ док у пракси постоји овакав однос. Тешко је повјеровати да ово није спречавање слободе кретања или начин одвраћања од преласка граница ЕУ", навео је Магазиновић.
На удару нису само грађани БиХ. Путници широм Европе суочавају се с озбиљним кашњењима на граничним контролама због новог система уласка и изласка, који је у потпуности ступио на снагу у државама Шенгена.
Систем, који је постепено уведен од октобра 2025, требало је да убрза и дигитализује процедуре, али искуства путника показују супротно.
Угледни страни медији наводе да је Грчка одлучила да стопира примјену правила до септембра како би заштитила своју економију од "траљавог" увођења система, с обзиром на то да британски туристи тамошњој привреди доносе 3,5 милијарди евра годишње. Туристички стручњаци процјењују да Португал и Италија неће сједити скрштених руку док им Грчка "отима" госте лакшим проласком границе.
Они сматрају да је Брисел практично немоћан да предузме мјере против Грчке и земаља које би могле слиједити њен примјер: евентуалне финансијске казне занемариве су у поређењу с додатним приходима од туризма које ће земље остварити избјегавањем хаоса.
"Ниједна земља не жели да гледа како јој туристи одлазе другдје само зато што се придржава правила ЕУ која не функционишу", поручују стручњаци из компаније "Holiday Extras".
Оштре критике стижу и из "Ryanaira", одакле позивају владе да хитно суспендују ЕЕС до септембра.Neil McMahon из управе "Ryanaira" тврди да владе покушавају увести "полупечен ИТ систем" усред најпрометније путничке сезоне, због чега путници плаћају цијену чекајући сатима у редовима.
Подсјетимо, од петка, 10. априла, државе чланице Европске уније започеле су с потпуном примјеном система уласка/изласка - ЕЕС (Entry/Exit System), чиме је завршено његово постепено увођење и прешло се на искључиво дигитално евидентирање прелазака спољних граница шенгенског простора, што значи да се грађанима БиХ у пасоше више не ударају печати.
Међутим, приликом првог уласка у Хрватску, односно у Европску унију, од држављана трећих земаља прикупљају се биометријски подаци - отисци четири прста и фотографија лица - уз податке из путне исправе. При идућим преласцима се утврђивање досијеа обавља поређењем фотографије лица снимљене уживо с постојећим досијеом у систему, што такође одузима вријеме и граничним полицајцима и путницима.
