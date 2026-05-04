Жена скочила с моста у Какњу, спасили је храбра полицајка и грађанин

Аутор:

АТВ
04.05.2026 14:06

Фото: Google street view

Женска особа данас је скочила с моста на подручју Какња.

Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, овај догађај се десио између 10 и 11 сати, пише Аваз.

"Полицијска службеница која није била на дужности је пролазила аутомобилом и вид‌јела је лице да стоји на мосту. Интервенисала је. До доласка на лице мјеста, женска особа је већ скочила. Брзо се спустила на обални дио испод моста, придружио се још један грађанин и извукли су женску особу из воде те позвали Хитну помоћ и полицију", речено је за „Аваз“ из МУП-а ЗДК.

Додају да је жена превезена у болницу и на сву срећу све се завршило добро.

Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:

- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240

- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.

