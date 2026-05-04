Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

АТВ
04.05.2026 13:59

Фото: Avaz/printscreen/photoshop/društvene mreže

У Кантоналном суду у Сарајеву изнесени су први детаљи о стравичном убиству које се десило у петак 01. маја 2026. године у сарајевском насељу Добриња када је осумњичени Тарику Прусац усмртио своју супругу Елму Годињак.

Њих двоје живјели су одвојено, с обзиром да је жртва трпјела вид насиља у смислу да је вребао, пратио.

Данас је у судници тужитељица Ива Курилић изнијела детаље који су застрашујући, наводећи да се „овакви призори“ не заборављају, мислећи на убиство.

Тужитељица Ива Курилић

Хроника

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Навела је да је оштећена била видно претучена у пред‌јелу главе с бројним подливима око ока, по глави, рукама и ногама.

"Пуцањ је био из велике близине. Утврђени није позвао Хитну помоћ, није провјерио да ли је жива. Д‌јевојчица је све вријеме присуствовала и гледала ова дешавања. Био је отисак уха на вратима, он је њу чекао и вребао. Она је била у тенама, била је спремна за ван. У стану су били присутни трагови борбе, биле су разбацане ствари по поду. Он је чекао када ће изаћи из стана и напао је. Она је ситнија особа, није имала шансе против осумњиченог који ради као заштитар. Осумњичени је био дужан да преда пиштољ у сеф, а он то није урадио, а тај дан није радио. Агенција га није пријавила, тек су пријавили када су вид‌јели да је он починилац. Он је купио траку у једној продавници, особа је била потпуно излијепљена. Преко уста и главе било је 20 слојева траке", рекла је Курилић.

Овај стравичан злочин потресао је ширу јавност, преноси Аваз

Тарик Прусац

Елма Годињак

убиство на Добрињи

Кантонални суд у Сарајеву

Убиство

Полиција

