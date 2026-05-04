Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

У Кантоналном суду у Сарајеву изнесени су први детаљи о стравичном убиству које се десило у петак 01. маја 2026. године у сарајевском насељу Добриња када је осумњичени Тарику Прусац усмртио своју супругу Елму Годињак.
Њих двоје живјели су одвојено, с обзиром да је жртва трпјела вид насиља у смислу да је вребао, пратио.
Данас је у судници тужитељица Ива Курилић изнијела детаље који су застрашујући, наводећи да се „овакви призори“ не заборављају, мислећи на убиство.
Навела је да је оштећена била видно претучена у предјелу главе с бројним подливима око ока, по глави, рукама и ногама.
"Пуцањ је био из велике близине. Утврђени није позвао Хитну помоћ, није провјерио да ли је жива. Дјевојчица је све вријеме присуствовала и гледала ова дешавања. Био је отисак уха на вратима, он је њу чекао и вребао. Она је била у тенама, била је спремна за ван. У стану су били присутни трагови борбе, биле су разбацане ствари по поду. Он је чекао када ће изаћи из стана и напао је. Она је ситнија особа, није имала шансе против осумњиченог који ради као заштитар. Осумњичени је био дужан да преда пиштољ у сеф, а он то није урадио, а тај дан није радио. Агенција га није пријавила, тек су пријавили када су видјели да је он починилац. Он је купио траку у једној продавници, особа је била потпуно излијепљена. Преко уста и главе било је 20 слојева траке", рекла је Курилић.
Овај стравичан злочин потресао је ширу јавност, преноси Аваз
