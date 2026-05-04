Редовна сједница Народне скупштине 19. маја

Редовна сједница Народне скупштине Репубулике Српске биће одржана 19. маја, са почетком од 10.00 часова, одлучено је данас на сједници Колегијума.
Колегијум НСРС је утврдио и дневни ред на којем ће бити 28 тачака.
Приједлог дневног реда Деветнаесте редовне сједнице:
1. Посланичка питања и одговори - „Актуелни час“;
2. Избор предсједника Уставног суда Републике Српске и судије Уставног суда Републике Српске – приједлог предсједника Републике;
3. Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак – Нови Град и ауто – пута Гламочани – Бања Лука – Млиништа – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о Граду Фоча – по хитном поступку;
5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку:
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске – по хитном поступку;
8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;
9. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о електричној енергији – по хитном поступку;
10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици - по хитном поступку;
11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу – по хитном поступку;
12. Приједлог закона о туризму;
13. Нацрт закона о инфраструктури геопросторних података Републике Српске;
14. Нацрт закона о водним услугама;
15. Нацрт закона о забрани пропагирања фашизма, нацизма и неонацизма – приједлог народног посланика Бојана Кресојевића;
16. Нацрт закона о допуни Закона о извршном поступку – приједлог народног посланика Огњена Бодироге;
17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске;
18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;
19. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2025. годину;
20. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2025. годину;
21. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2025. годину;
22. Информација Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске са тематске сједнице о Извјештају ревизије учинка „Превенција вршњачког насиља у Републици Српској“;
23. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2025. године;
24. Информација о одлукама о помиловању у 2025. години;
25. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Саудијском фонду за развој по Пројекту изградња и опремање додатног објекта за смјештај студената у Јавној установи Студентски центар „Бориша Старовић“ Фоча;
26. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Саудијском фонду за развој по Пројекту изградње и опремања Научнотехнолошког парка Републике Српске;
27. Приједлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намјене Национални парк „Сутјеска“;
28. Избор и именовање.
