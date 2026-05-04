Logo
Large banner

Редовна сједница Народне скупштине 19. маја

Аутор:

АТВ
04.05.2026 15:02

Коментари:

0
Колегијум Нрадосне скупштине
Фото: ATV

Редовна сједница Народне скупштине Репубулике Српске биће одржана 19. маја, са почетком од 10.00 часова, одлучено је данас на сједници Колегијума.

Колегијум НСРС је утврдио и дневни ред на којем ће бити 28 тачака.

Приједлог дневног реда Деветнаесте редовне сједнице:

1. Посланичка питања и одговори - „Актуелни час“;

2. Избор предсједника Уставног суда Републике Српске и судије Уставног суда Републике Српске – приједлог предсједника Републике;

3. Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак – Нови Град и ауто – пута Гламочани – Бања Лука – Млиништа – по хитном поступку;

4. Приједлог закона о Граду Фоча – по хитном поступку;

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;

6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку:

7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске – по хитном поступку;

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;

9. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о електричној енергији – по хитном поступку;

10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици - по хитном поступку;

11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу – по хитном поступку;

12. Приједлог закона о туризму;

13. Нацрт закона о инфраструктури геопросторних података Републике Српске;

14. Нацрт закона о водним услугама;

15. Нацрт закона о забрани пропагирања фашизма, нацизма и неонацизма – приједлог народног посланика Бојана Кресојевића;

16. Нацрт закона о допуни Закона о извршном поступку – приједлог народног посланика Огњена Бодироге;

17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске;

18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;

19. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2025. годину;

20. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2025. годину;

21. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2025. годину;

22. Информација Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске са тематске сједнице о Извјештају ревизије учинка „Превенција вршњачког насиља у Републици Српској“;

23. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2025. године;

24. Информација о одлукама о помиловању у 2025. години;

25. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Саудијском фонду за развој по Пројекту изградња и опремање додатног објекта за смјештај студената у Јавној установи Студентски центар „Бориша Старовић“ Фоча;

26. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Саудијском фонду за развој по Пројекту изградње и опремања Научнотехнолошког парка Републике Српске;

27. Приједлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намјене Национални парк „Сутјеска“;

28. Избор и именовање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

колегијум

саопштење

Република Српска

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Приоритет уградња пригушница

2 ч

0
"СНСД представља Српску у Сарајеву, а опозиција заступа Сарајево у Српској"

Република Српска

"СНСД представља Српску у Сарајеву, а опозиција заступа Сарајево у Српској"

3 ч

6
Трговска гора

Република Српска

Дрљача: О Трговској гори први пут на међународном нивоу

3 ч

0
Расписани конкурси за стипендије из Фонда "Др Милан Јелић"

Република Српска

Расписани конкурси за стипендије из Фонда "Др Милан Јелић"

4 ч

0

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner