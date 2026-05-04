Расписани конкурси за стипендије из Фонда "Др Милан Јелић"

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, расписало је данас конкурсе за додјелу стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству у академској 2025/2026. години.

Студентима другог циклуса студија који студирају на јавним универзитетима у Републици Српској и БиХ и високошколским установама у иностранству биће додијељено седам стипендија у износу од по 5.000 КМ, које се исплаћују једнократно. Студентима трећег циклуса студија на јавним универзитетима у Републици Српској и БиХ и високошколским установама у иностранству такође ће бити додијељено седам стипендија у износу од 10.000 КМ, које се исто тако исплаћују једнократно.

Студентима другог циклуса студија који не студирају на јавним универзитетима Републике Српске и БиХ биће додијељена једна стипендија у износу од 5.000 КМ, једнократно, а студентима трећег циклуса студија не студирају на јавним универзитетима Републике Српске и БиХ такође ће бити додијељена једна стипендија у износу од 10.000 КМ.

Критеријуми за одабир стипендиста укључују научне и умјетничке резултате, ранг високошколске установе и просјек оцјена са претходног циклуса студија. Бодовање пријава врши се у складу с Правилником о додјели стипендија Фонда „Др Милан Јелић”. Пријаве се подносе електронски, путем апликације доступне на интернет страници Фонда. Конкурси су отворени до 23.5.2026. године.

