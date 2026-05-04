Стање генерала Младића веома озбиљно, неопходна хитна одлука о лијечењу

Извор:

РТС

04.05.2026 11:27

Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Неуролог Горица Ђокић, чланица тима српских лекара који су у хашком затвору посјетили и прегледали Ратка Младић, наводи за РТС да је његово здравствено стање нагло погоршано, уз сумњу на нови мождани удар и озбиљне неуролошке компликације.

Она додаје да му је неопходна 24-часовна медицинска њега коју притворска јединица у Хагу не може да обезбиједи.

Породица у међувремену чека одлуку о хитном лијечењу у Србији, за коју стручњаци истичу да је питање времена.

- Ово је сада један веома деликатан моменат када је дошло до наглог, драстичног погоршања његовог здравственог стања, превасходно у виду неуролошких компликација, са смањењем моћи говора, готово потпуним губитком моћи говора - навела је Ђокићева.

Поред тога, како каже, присутне су и бројне друге компликације.

- Стање је толико деликатно да, колико год се труде лекари у притворској јединици, то није довољан ниво његе за тако деликатно здравствено стање - нагласила је она.

Сумња на нови мождани удар

Љекари сумњају и на нови мождани удар, што додатно усложњава ситуацију.

- Заиста сумњамо да је дошло до једног поновног можданог удара, јер је дошло до наглог настанка веома деликатних компликација, а и опште стање је веома озбиљно - рекла је Ђокићева.

Потребна 24-часовна медицинска њега

Према њеним ријечима, пацијент у таквом стању захтјева континуирану медицинску његу.

- Било који пацијент у таквом стању захтјева 24-часовни надзор и медицинску његу, што, нажалост, мислим да притворска јединица није у стању да пружи - истакла је она.

Транспорт медицински могућ, али вријеме кључно

Говорећи о могућности транспорта у Србију, Ђокићева каже да са медицинског аспекта не постоје препреке.

- Ниједно од ових стања није контраиндиковано, односно транспорт није контраиндикован ни за једно од ових стања - навела је.

Стање потенцијално животно угрожавајуће

Упозорава да одлагање адекватног лечења може имати озбиљне последице.

- Могло би да значи много, нажалост у негативном смислу. Једна екстремно велика опасност од поновљеног стања које такође може да угрози живот - рекла је Ђокићева.

Додаје да је тренутно здравствено стање изузетно тешко и потенцијално животно угрожавајуће.

- Ово је сада веома, веома деликатно стање које може да буде терминално - упозорила је.

Поновила је да је за овакво стање неопходан највиши ниво медицинске неге.

- Оваква озбиљност здравственог стања захтјева 24-часовни надзор и озбиљну медицинску његу, што притворска јединица не може да пружи - истакла је она,

Вријеме кључни фактор

Говорећи о роковима за доношење одлуке, Ђокићева наглашава да је време кључан фактор.

- Ја бих говорила у данима, надам се да ће се донијети одлука брзином која је у складу са стањем - рекла је Ђокићева.

Додаје да и љекари у Хагу стање оцјењују као веома озбиљно, али да на даљи ток лијечења утичу и правне процедуре.

Син генерала у Хагу разговара са лекарима

У међувремену, син генерала, Дарко Младић, борави у Хагу, гдје разговара са љекарима и надлежнима, а више информација очекује се након тих састанака.

