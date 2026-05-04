Арлов: Бањалука укључена у пројекат захваљујући Влади Српске; Попржен: Нема оправдања за Градску управу

Предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији Милорад Арлов захвалио се предсједнику Владе Републике Српске, Сави Минићу на помоћи у реализацији пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".
Ближи се реализација једног великог и значајног пројеката, "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске", који по 14. пут реализује Одбор за помоћ Косову и Метохији. Као и до сада, велики, посебан пројекат који ће угостити око дјецу и просвјетне радника са Космета реализује се уз сарадњу и помоћ локалних заједница, око 50 основних школа, око 700 породица и Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији Милорад Арлов рекао је за РТРС да ће бити сада укључено 19 градова.
"Уврстили смо и Бањалуку захваљујући Влади Републике Српске, премијеру Сави Минићу, као и предсјендику Актива директора основних школа бањалучке регије Мирославу Попржену", навео је Арлов.
Арлов је подсјетио да је овај пројекат и почео из Бањалуке.
"Наредних година су се постепено почели укључивати и друге локалне заједнице. Дуго смо чекали да се Бањалука прикључи ове године. Имамо велику заинтересованост и породица са Космета и бањалучких породица. Велика је одговорност и на основним школама", навео је Арлов.
Арлов истиче даје пројекат заживио у народу Српске и Космету.
"У пројекат је укључено 20.000 људи у Српској и Космету. Огроман број породица прима дјецу ", навео је Арлов.
Навео је да су слали дописе локалним заједницама од новембра прошле године.
"Дали смо рок од четири мјесеца да се локалне заједница изјасне. Жао ми је што Градска управа Бањалука уопште није одговорила. На примјер, 4. новембра смо послали допис Граду Градишка и већ 7. новембра су одговорили и прихватили. Имају локалне заједнице који нису могле, али су културно одговорили да нису у могућности", појаснио је Арлов.
Предсједник предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије Мирослав Попржен рекао је да је ово сложен организациони пројекат.
"Због административних препрека неколико дјеце неће моћи доћи ", каже Попржен.
Подсјећа да су иначе до краја мјесеца фебруара знали све.
"Није лако наћи толико породица да прими дјецу. Многи су овдје декларисане патриоте, а кад треба дјело да се уради, тада их нема. Не знам шта се десило, до сада никада није било проблема и није ми јасно зашто Град Бањалука није пристао да учествује", навео је Попржен.
Истиче да шта год да је у путању, нема оправдања.
