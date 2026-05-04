Додик: Вјерујем у опоравак Рудија Ђулијанија

04.05.2026 11:06

Милорад Додик и Руди Ђулијани
Фото: Društvena mreža X/MiloradDodik

Пуна подршка Рудију Ђулијанију у борби за здравље, написао је лидер СНСД Милорад Додик на Иксу.

"Вјерујем у његов опоравак и молим се да још једном покаже снагу по којој је познат. Руди Ђулијани je биo легендарни градоначелник Њујорка, који је водио град кроз најтеже тренутке након 11. септембра и показао шта значи одлучност и лидерство у времену кризе", навео је Додик

. Каже да "никад неће заборавити да је у данима када смо били изложени прогону и неправди био уз нас у Бањалуци, да заједно подигнемо глас за слободу, демократију и право да сами одлучујемо о својој судбини".

"Руди Ђулијани је и тада демонстрирао да је човјек који досљедно живи принципе којима је посвећен. Такви људи заслужују поштовање, подршку и захвалност", истакао је Додик.

