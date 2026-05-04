Logo
Large banner

Ескалирало је: Гори у Ормуском мореузу

Аутор:

АТВ
04.05.2026 12:29

Коментари:

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Иран је гађао амерички ратни брод са двије ракете након што је игнорисао иранска упозорења, преноси агенција Фарс.

Иран је испалио двије ракете на амерички патролни чамац након иранског упозорења. Амерички патролни чамац се кретао близу острва Џаск кршећи безбедносна и навигациона правила, намјеравајући да прође кроз Ормуски мореуз.

Иранска морнарица је издала упозорења која је чамац игнорисао, те је стога био мета ракетног напада.

До тренутка овог извјештаја нису објављени додатни детаљи о обиму штете или могућим жртвама.

Пријављени напад долази након што је амерички предсједник Доналд Трамп рекао да ће САД у понедјељак покренути "Пројекат слобода" како би "спроводиле" насукане бродове из Ормуског мореуза.

Централна команда САД је саопштила да ће подржати напоре са 15.000 војника, више од 100 копнених и морских авиона, заједно са ратним бродовима и дроновима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Америка

Иран гађао амерички брод

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бодљикава жица

Свијет

Гранична контрола и даље на снази

5 ч

0
Хантавирус на крузеру: Три смрти под истрагом, шта се зна о опасној болести?

Свијет

Хантавирус на крузеру: Три смрти под истрагом, шта се зна о опасној болести?

6 ч

0
Марк Руте

Свијет

Руте: Европљани схватили Трампову поруку

6 ч

0
Род Благојевић

Свијет

Благојевић: Ђулијани поступио херојски 11. септембра 2001. године

7 ч

4

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner