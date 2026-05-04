Ескалирало је: Гори у Ормуском мореузу

Иран је гађао амерички ратни брод са двије ракете након што је игнорисао иранска упозорења, преноси агенција Фарс.
Иран је испалио двије ракете на амерички патролни чамац након иранског упозорења. Амерички патролни чамац се кретао близу острва Џаск кршећи безбедносна и навигациона правила, намјеравајући да прође кроз Ормуски мореуз.
Иранска морнарица је издала упозорења која је чамац игнорисао, те је стога био мета ракетног напада.
До тренутка овог извјештаја нису објављени додатни детаљи о обиму штете или могућим жртвама.
Пријављени напад долази након што је амерички предсједник Доналд Трамп рекао да ће САД у понедјељак покренути "Пројекат слобода" како би "спроводиле" насукане бродове из Ормуског мореуза.
Централна команда САД је саопштила да ће подржати напоре са 15.000 војника, више од 100 копнених и морских авиона, заједно са ратним бродовима и дроновима.
