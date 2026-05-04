Хантавирус на крузеру: Три смрти под истрагом, шта се зна о опасној болести?

04.05.2026 10:26

Фото: Tanjug/AP/Darko Bandic, Pexel/Wassily Kandark

Свјетска здравствена организација (WHO) потврдила је да су три особе преминуле након сумње на избијање епидемије хантавируса на крузеру који је пловио Атлантским океаном. Према званичним информацијама, до сада је потврђен један случај заразе, док се још пет сумњивих случајева налази под истрагом.

Истрага на броду MV Hondius

Епидемија је пријављена на броду MV Hondius, који је био на рути од Аргентине према Зеленортским Острвима.

Из WHO-а су за BBC потврдили да су детаљне истраге о овим случајевима у току, што укључује и додатна лабораторијска тестирања како би се прецизно утврдио извор и обим заразе.

Шта је хантавирус и како се преноси?

Хантавирус представља групу вируса које преносе глодари. На људе се првенствено преноси удисањем ситних честица (аеросола) које настају из исушеног измета, урина или пљувачке заражених глодара.

Према подацима Америчког центра за контролу и превенцију болести (CDC), иако знатно рјеђе, вирус се може пренијети и путем уједа или огреботине глодара, преноси BBC.

Врсте обољења

Вирус узрокује двије врсте тешких обољења:

Хантавирусни плућни синдром (HPS): Болест обично почиње умором, повишеном температуром и боловима у мишићима. Касније се могу јавити главобоља, вртоглавица, дрхтавица и абдоминални проблеми. Уколико дође до развоја респираторних симптома, стопа смртности је изузетно висока и износи око 38%.

Хеморагијска грозница с бубрежним синдромом (HFRS): Ово је тежи облик болести који примарно погађа бубреге. Симптоми у каснијој фази укључују низак крвни притисак, унутрашње крварење и акутно затајење бубрега.

Глобална присутност

Годишње се широм свијета забиљежи око 150.000 случајева HFRS-а, највише у Европи и Азији, при чему се половина свих случајева догоди у Кини. У Сједињеним Америчким Државама је од 1993. до 2023. године потврђено 890 случајева.

Важно је напоменути да је Seoul вирус, један од главних сојева хантавируса који преносе смеђи пацови, распрострањен у цијелом свијету.

Лијечење и превенција

За инфекције хантавирусом не постоји специфичан лијек. CDC препоручује потпорну терапију која, у зависности од тежине клиничке слике, може укључивати:

  • кисеоничку терапију и механичку вентилацију
  • антивирусне лијекове
  • дијализу код затајења бубрега

Најтежи пацијенти захтијевају хоспитализацију на одјељењима интензивне његе, а у одређеним случајевима и интубацију.

Као главне мјере превенције савјетује се елиминисање контакта с глодарима у животном и радном простору, затварање свих отвора у подрумима и поткровљима, те обавезно коришћење заштитне опреме приликом чишћења мјеста гдје су боравили глодари.

Случај Бетси Аркава

Подсјетимо, у фебруару 2025. године од респираторне болести повезане с хантавирусом преминула је Бетси Аркава, супруга славног глумца Џина Хекмана.

Истражитељи су утврдили да се заразила сојем HPS у помоћним објектима своје куће, гдје су пронађена гнијезда и мртви глодари. Трагично је да су полицијски записи открили како је Аракава данима прије смрти на интернету истраживала симптоме грипа и ковида, не сумњајући на смртоносни хантавирус.

