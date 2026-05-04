Хантавирус на крузеру: Три смрти под истрагом, шта се зна о опасној болести?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свјетска здравствена организација (WHO) потврдила је да су три особе преминуле након сумње на избијање епидемије хантавируса на крузеру који је пловио Атлантским океаном. Према званичним информацијама, до сада је потврђен један случај заразе, док се још пет сумњивих случајева налази под истрагом.
Епидемија је пријављена на броду MV Hondius, који је био на рути од Аргентине према Зеленортским Острвима.
Свијет
Проглашена епидемија менингитиса, овако се преноси
Из WHO-а су за BBC потврдили да су детаљне истраге о овим случајевима у току, што укључује и додатна лабораторијска тестирања како би се прецизно утврдио извор и обим заразе.
Хантавирус представља групу вируса које преносе глодари. На људе се првенствено преноси удисањем ситних честица (аеросола) које настају из исушеног измета, урина или пљувачке заражених глодара.
Свијет
Драма на Атлантику: Смртоносна зараза се шири крузером, троје мртвих
Према подацима Америчког центра за контролу и превенцију болести (CDC), иако знатно рјеђе, вирус се може пренијети и путем уједа или огреботине глодара, преноси BBC.
Вирус узрокује двије врсте тешких обољења:
Хантавирусни плућни синдром (HPS): Болест обично почиње умором, повишеном температуром и боловима у мишићима. Касније се могу јавити главобоља, вртоглавица, дрхтавица и абдоминални проблеми. Уколико дође до развоја респираторних симптома, стопа смртности је изузетно висока и износи око 38%.
Свијет
Професорица завршила иза решетака: Украла опасне вирусе из лабораторије
Хеморагијска грозница с бубрежним синдромом (HFRS): Ово је тежи облик болести који примарно погађа бубреге. Симптоми у каснијој фази укључују низак крвни притисак, унутрашње крварење и акутно затајење бубрега.
Годишње се широм свијета забиљежи око 150.000 случајева HFRS-а, највише у Европи и Азији, при чему се половина свих случајева догоди у Кини. У Сједињеним Америчким Државама је од 1993. до 2023. године потврђено 890 случајева.
Важно је напоменути да је Seoul вирус, један од главних сојева хантавируса који преносе смеђи пацови, распрострањен у цијелом свијету.
За инфекције хантавирусом не постоји специфичан лијек. CDC препоручује потпорну терапију која, у зависности од тежине клиничке слике, може укључивати:
Најтежи пацијенти захтијевају хоспитализацију на одјељењима интензивне његе, а у одређеним случајевима и интубацију.
Као главне мјере превенције савјетује се елиминисање контакта с глодарима у животном и радном простору, затварање свих отвора у подрумима и поткровљима, те обавезно коришћење заштитне опреме приликом чишћења мјеста гдје су боравили глодари.
Подсјетимо, у фебруару 2025. године од респираторне болести повезане с хантавирусом преминула је Бетси Аркава, супруга славног глумца Џина Хекмана.
Сцена
Имање Џина Хекмана било ''расадник'' вируса којег преносе глодари
Истражитељи су утврдили да се заразила сојем HPS у помоћним објектима своје куће, гдје су пронађена гнијезда и мртви глодари. Трагично је да су полицијски записи открили како је Аракава данима прије смрти на интернету истраживала симптоме грипа и ковида, не сумњајући на смртоносни хантавирус.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
БиХ
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
12
02
11
56
11
46
11
37
11
27
Тренутно на програму